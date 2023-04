Lech Poznań - Fiorentina TV Transmisja NA ŻYWO Gdzie oglądać mecz Lech - Fiorentina STREAM ONLINE LIVE 13.04.2023 Na jakim programie Lech mecz dzisiaj w TV

Lech Poznań już dzisiaj zagra z Fiorentiną pierwszy mecz w ćwierćfinale Ligi Konferencji. Włoska drużyna ostatnio imponuje formą w Serie A i europejskich pucharach, ostatni mecz przegrała w lutym. Czy Lech jest w stanie zatrzymać „Violę”? Zdecydowanym faworytem jest Fiorentina, ale to może być atutem Lecha, który nie ma nic do stracenia, więc może zagrać na większym luzie.

Lech - Fiorentina TV Transmisja NA ŻYWO Gdzie oglądać mecz Lecha dzisiaj 13.04.2023

W meczu Lech Poznań - Fiorentina nie trudno wskazać faworyta. Były włoski obrońca Moreno Torricelli przestrzega włoski klub przed zlekceważeniem mistrza Polski. - Takie myślenie mogłoby być zgubne - mówi, przyznając, że we Florencji przyjęto wyniki losowania par ćwierćfinałowych z optymizmem. - Przynajmniej w teorii Lech wydawał się być najłatwiejszym rywalem. Jednak nie oznacza to, że Fiorentinę czeka łatwe zadanie. Zespół z Poznania nie przez przypadek dotarł na ten etap rozgrywek. Wcześniej potrafił przecież ograć bardziej renomowanych rywali. W mojej ocenie w pełni zasłużył na to, aby znaleźć się w tym miejscu - dodał Torricelli.

Lech - Fiorentina Gdzie oglądać mecz dzisiaj Liga Konferencji 13 kwietnia 2023

Fiorentina ostatnio prezentowała równą wysoką formę. Czy to oznacza, że Lech Poznań nie ma z nią szans. - Fiorentina nie może podejść do tych meczów ze zbyt dużym luzem. To mogłoby okazać się zgubne - mówi były włoski obrońca Moreno Torricelli. - W pierwszej części sezonu „Viola” potrafiła stracić punkty u siebie z zespołem z Rygi. Niech to będzie dla niej ostrzeżeniem. Lech na pewno jest drużyną mocniejszą od Łotyszy. Z pewnością trener Vincenzo Italiano chce, aby jego zespół grał widowiskowo i ofensywnie - dodaje Torricelli.

Lech - Fiorentina STREAM ONLINE LIVE Lig Konferencji Transmisja ONLINE 13.04.2023

Mecz Lech Poznań - Fiorentina w 1/4 finału Ligi Konferencji zostanie rozegrany w czwartek 13 kwietnia 2023. Początek meczu Lech - Fiorentina o godzinie 21. Transmisja TV z meczu Lech - Fiorentina na antenie TVP Sport. Stream online z meczu Lech - Fiorentina na stronie SPORT.TVP.PL i na platformie viaplay.pl