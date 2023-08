Lech – Spartak RELACJA NA ŻYWO eliminacje LKE: Lech – Spartak WYNIK LIVE Lech – Spartak dzisiaj 10.08 NA ŻYWO ONLINE [WYNIK, SKŁADY]

Lech Poznań - Spartak Trnava 0:0 (0:0)

Bramki:

Kartki:

Lech:

Spartak:

Na żywo Lech Poznań - Spartak Trnava Najnowsze wpisy relacji pojawiają się na górze Witamy w relacji na żywo z meczu Lech Poznań - Spartak Trnava w ramach 3. rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy! Start meczu o 20:00, bądźcie z nami.

Odśwież relację

Sonda Czy Lech zagra w fazie grupowej Ligi Konferencji Europy? Tak, da radę Nie

Lech – Spartak RELACJA LIVE eliminacje LKE: Lech – Spartak WYNIK NA ŻYWO dzisiaj 10.08

Lech Poznań w minionym sezonie zanotował wspaniałą przygodę w europejskich pucharach. „Kolejorz” dotarł do ćwierćfinału Ligi Konferencji Europy, a szanse na półfinał nie były całkiem małe – podopieczni Johna van den Broma zdołali nawet wygrać na wyjeździe z Fiorentiną, jednak odpadli z powodu wysokiej porażki na własnym stadionie. Teraz fani oraz piłkarze Lecha z pewnością liczą jeśli nie na powtórkę, to przynajmniej ponowny awans do fazy grupowej tych rozgrywek. W 3. rundzie eliminacji na ich drodze stanie Spartak Trnava, z którym do tej pory „Kolejorz” nie miał okazji mierzyć się w Europie.