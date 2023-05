Legenda włoskiego futbolu prognozuje. Nicola Zalewski z kolejnym pucharem w Europie?

Królowie Ligi Europy czy The Special One? Pojedynek specjalistów od wygrywania europejskich trofeów

Na występ w finale Ligi Europy szanse ma Nicola Zalewski. Czy reprezentant Polski zrobił progres w ostatnich miesiącach? - Na razie trudno przewidzieć, jaki jest limit jego możliwości - ocenił Simone Perrota w rozmowie z naszym portalem. - Najważniejsze, aby ciągle się rozwijał. Na pewno ma jeszcze rezerwy, ale wszystko przed nim. Nicola ma 21 lat, a za chwilę może zdobyć drugie europejskie trofeum. Byłoby to wielkie osiągnięcie nie tylko dla niego, ale całej Romy. W ubiegłym sezonie rzymianie po wielu latach oczekiwania wygrali Ligę Konferencję. Chyba nawet najwięksi optymiści nie przypuszczali, że dwanaście miesięcy później możemy przeżywać takie same emocje - stwierdził słynny włoski kadrowicz.

Perrotta w finale nie ma faworyta, choć wiadomo, że kibicuje Romie. Jednak każdej z drużyn daje takie same szanse na zwycięstwo. - Nie sądzę, aby Roma otworzyła się i zagrała otwartą piłkę przeciwko Hiszpanom - przyznał. - Bardziej spodziewam się typowej dla Mourinho dyscypliny taktycznej w defensywie i jakiegoś błysku w ofensywie. Żadnej z drużyn nie zabraknie determinacji. Poza sporymi pieniędzmi do wygrania jest przecież prestiż i awans do najbardziej elitarnych zmagań piłkarskich na świecie - wyznał Włoch w rozmowie z naszym portalem.

