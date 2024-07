Legia Warszawa to obok Jagiellonii Białystok najmocniejszy kandydat z PKO Ekstraklasy do gry w fazie ligowej europejskich pucharów. Jednak stołeczny klub w odróżnieniu od mistrzów Polski musi przejść zdecydowanie dłuższą drogę, aby zapewnić sobie grę w Lidze Konferencji Europy. Pierwszym krokiem do awansu będzie starcie z walijskim Caernarfon Town. Nie ma wątpliwości, że brak dwóch zwycięstw i pewny awans Legii będzie rozpatrywany w kategoriach negatywnej niespodzianki. Podopieczni Goncalo Feio są zdecydowanym faworytem do awansu, co szkoleniowiec legionistów wie doskonale. - Jakość powinna być po naszej stronie. Mamy obowiązek wygrać oba mecze i awansować do kolejnej rundy, nie możemy od tego uciec. Jesteśmy faworytem, ale w rywalizacji sportowej pierwszą rzeczą jest wyrównanie poziomu wolicjonalnego - powiedział Portugalczyk na konferencji prasowej.

Mecz Legia - Caernarfon odbędzie się we czwartek 25 lipca. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna na kanałach Polsat oraz Polsat Sport 1. W Internecie rywalizację będzie można zobaczyć na płatnej platformie Polsat Box Go. Rozpoczęcie meczu zaplanowano na godzinę 20:45. Relacja na żywo na portalu sport.se.pl! Zapraszamy!