Legia - Midtjylland TV gdzie oglądać mecz Legia - Midtjylland TRANSMISJA stream online live w Internecie. Legia - Midtjylland na którym kanale dzisiaj mecz Legia - Midtjylland LIVE

Legia - Midtjylland gdzie oglądać TV dzisiaj Legia - Midtjylland live online

Legia Warszawa w tym sezonie europejskich pucharów dostarcza wielkich emocji swoim kibicom. W eliminacjach Ligi Konferencji Europy zdobyła już czternaście bramek, co jest zdobyczą godną podziwu. Gorzej jest, gdy spojrzymy na bramki tracone, bo tych po stronie legionistów jest niemal tyle samo, co nie świadczy zbyt dobrze o obronie zespołu. Trend wielu goli w spotkaniach Legii potwierdził się również w pierwszym meczu IV rundy eliminacji z Midtjylland. Rywalizacja zakończyła się wynikiem 3:3, który z perspektywy warszawskiej ekipy nie jest najgorszy, ale co najmniej dwóch straconych bramek można było uniknąć. Najważniejsze jest to, że wicemistrzowie Polski o awans do fazy grupowej Ligi Konferencji Europy powalczą przed własną publicznością.

Tysiące fanów Twych zwycięstwa pragną dziś 🔥🔥🔥#LEGFCM pic.twitter.com/D9q2M1x59P— Legia Warszawa 🏆 (@LegiaWarszawa) August 31, 2023

Legia - Midtjylland stream online w internecie. Legia - Midtjylland na którym kanale transmisja

- Atmosfera będzie świetna, nie pierwszy raz. To dodaje siły zawodnikom, niesie ich. Jednocześnie trzeba wyważyć euforię ze spokojem. Najważniejsze będzie wykonanie naszego zadania. Wiemy, co musimy zrobić, by awansować. Chcemy i musimy wygrać. Klarownym celem jest dotarcie do fazy grupowej LKE. Jednocześnie podkreślam, że wiele już osiągnęliśmy. Odrabialiśmy straty z Kazachami, Austriakami i Duńczykami. Chciałbym, byśmy to my strzelili pierwszego gola. Niech wreszcie to nasi przeciwnicy gonią. Mamy wspaniałego ducha zespołu, kapitalnych fanów i wierzę, że stać nas na awans. Jestem optymistą - powiedział Kosta Runjaić na konferencji prasowej cytowany przez porta legia.net.

Mecz Legia Warszawa - Midtjylland odbędzie się we czwartek 31 sierpnia. Transmisja z tego spotkania dostępna będzie na kanale TVP Sport oraz na stronie sport.tvp.pl. Początek rywalizacji zaplanowano na godzinę 21:00. Relacja z meczu Legia - Midtjylland na żywo na portalu sport.se.pl. Zapraszamy!