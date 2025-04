Legia Warszawa - Chelsea typy, kursy i promocja (10.04.2025) | Legia walczy z gigantem

Legia Warszawa - Chelsea typy: oferty bukmacherskie na ten mecz

Legia Warszawa znakomicie radzi sobie w tej edycji europejskich pucharów. Choć na krajowym podwórku zawodzi, w Lidze Konferencji jest niemal bezbłędna. Zespół Goncalo Feio dotarł do ćwierćfinału i w nagrodę będzie mu dane zmierzyć się z europejskim gigantem - Chelsea. Szanse na awans są znikome, a wszystko zależy od tego, z jakim nastawieniem The Blues przystąpią do tej rywalizacji. W czwartek spotkanie zostanie rozegrane w Warszawie, a rewanż tydzień później w Londynie.

Typerzy są bezwzględni dla Legii i w roli wielkiego faworyta stawiają Chelsea.

Legia Warszawa - Chelsea: kto faworytem - typy bukmacherskie

Legia Warszawa zagra w czwartek przed własną publicznością, ale mimo tego bukmacherzy uważają, że to Chelsea przystąpi do tego meczu jako wyraźny faworyt. Kurs na zwycięstwo gości wynosi raptem 1.60. W przypadku ewentualnej wygranej Wojskowych jest to natomiast aż 5.35.

W pierwszy meczu Ligi Konferencji może oczywiście dojść do niespodzianki. Legia będzie zdeterminowana, aby u siebie pokazać się z jak najlepszej strony. Chelsea prezentuje znacznie wyższy poziom, ale kluczowe będzie nastawienie obu drużyn. Istnieje możliwość, że The Blues odpuszczą mecz w Warszawie i nie zagrają tak, jak na krajowym podwórku.

Gol w obu połowach w ofercie bukmacherów

Dla Legii Warszawa mecz z takim rywalem będzie prawdziwym świętem. Celem jest oczywiście awans, ale kluczowe dla zawodników będzie pokazanie się z dobrej strony. Legia może rzucić się do ataku, aby jak najszybciej trafić do siatki. Może się to negatywnie odbić na jej grze defensywnej, co z kolei wykorzysta Chelsea. Kuszący jest więc zakład na gol w obu połowach, a kurs na niego wynosi 1.59.

Legia ze strzelonym golem po dobrym kursie

Legia Warszawa w tym sezonie lepiej wygląda w ofensywie niż w obronie. Praktycznie w każdym meczu tworzy sobie wiele sytuacji, chociaż niekiedy ma problemy z finalizacją. W fazie ligowej Legia była jedną z najskuteczniejszych ekip w stawce, strzelając 13 bramek. W ostatnim dwumeczu z Molde trafiła natomiast do siatki czterokrotnie. Warto rozważyć więc zakład na jej gola w meczu z Chelsea. Kurs wynosi 1.55.

Legia Warszawa - Chelsea: statystyki dla typera

W fazie ligowej Ligi Konferencji Chelsea zdobyła w sześciu meczach komplet punktów. W tych rozgrywkach jest wciąż niepokonana, a nawet wygrała każde spotkanie. W poprzedniej rundzie pokonała w dwumeczu FC Kopenhagę (2:1 oraz 1:0).

Legia strzelała dotąd bramkę w każdym meczu Ligi Konferencji. Jest znacznie bardziej regularna niż na krajowym podwórku. Ostatnie pięć spotkań Wojskowych to trzy zwycięstwa, remis i porażka.

Ostatnie 5 meczów Legii Warszawa:

06.04.2025: Górnik Zabrze - Legia Warszawa 1:2 (Ekstraklasa)

02.04.2025: Ruch Chorzów - Legia Warszawa 0:5 (Puchar Polski)

28.03.2025: Legia Warszawa - Pogoń Szczecin 0:0 (Ekstraklasa)

16.03.2025: Raków Częstochowa - Legia Warszawa 3:2 (Ekstraklasa)

13.03.2025: Legia Warszawa - Molde 2:0 (Liga Konferencji)

Ostatnie 5 meczów Chelsea:

06.04.2025: Brentford - Chelsea 0:0 (Premier League)

03.04.2025: Chelsea - Tottenham 1:0 (Premier League)

16.03.2025: Arsenal- Chelsea 1:0 (Premier League)

13.03.2025: Chelsea - FC Kopenhga 1:0 (Liga Konferencji)

09.03.2025: Chelsea - Leicester 1:0 (Premier League)

Legia Warszawa - Chelsea: przewidywane składy

W czwartkowym meczu Legia będzie musiała sobie poradzić bez dwóch obrońców – Artura Jędrzejczyka i Jana Ziółkowskiego, którzy pauzują za nadmiar żółtych kartek. Z kolei Marc Gual nie wystąpi z powodu kontuzji.

Również Chelsea nie przyleci do Warszawy w pełnym składzie – wśród nieobecnych znaleźli się Marc Guiu, Wesley Fofana, Romeo Lavia, Omari Kellyman oraz Mychajło Mudryk.

Legia: Tobiasz - Wszołek, Pankov, Kapuadi, Vinagre - Elitim, Augustyniak, Kapustka - Chodyna, Luquinhas, Morishita

Chelsea: Jorgensen - Gusto, Chalobah, Colwill, Cucurella - James, Caicedo, Fernandez - Palmer, Jackson, Neto

Legia Warszawa - Chelsea: transmisja - gdzie obejrzeć?

Spotkanie Legii z Chelsea zaplanowano na czwartek, 10 kwietnia, o godzinie 18:45. Mecz będzie transmitowany w telewizji na kanałach Polsat Sport 1 oraz Polsat Sport Premium 1. Relację na żywo będzie można śledzić także online za pośrednictwem platformy Polsat Box Go.

