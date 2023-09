Losowanie Ligi Europy TV TRANSMISJA NA ŻYWO. Liga Europy losowanie STREAM LIVE ONLINE gdzie oglądać losowanie Rakowa w LE dzisiaj

Losowanie Ligi Europy TV TRANSMISJA NA ŻYWO losowanie LE GDZIE OGLĄDAĆ

W czwartek wyjaśniła się kwestia awansów we wszystkich europejskich pucharach. Raków Częstochowa był pewny udziału w Lidze Europy już od tygodnia i wciąż marzył o Lidze Mistrzów, ale w decydującej rundzie kwalifikacji musiał uznać wyższość FC Kopenhagi. W związku z tym mistrz Polski spadł bezpośrednio do fazy grupowej LE i to właśnie w tych rozgrywkach będzie rywalizował jesienią. Polskich kibiców cieszy fakt, że do Rakowa w czwartek dołączyła Legia Warszawa, która zagra w Lidze Konferencji Europy. To sprawia, że w piątek fani piłki nożnej w Polsce będą emocjonować się losowaniem obydwu tych pucharów. Na pierwszy ogień pójdzie bardziej prestiżowa Liga Europy z udziałem Rakowa, w której niemal pewne są hitowe mecze częstochowian.

Dziś poznamy rywali w Lidze Europy! 🤩Na kogo chcielibyście trafić? 🧐#UEL pic.twitter.com/YKdnb9baZk— Raków Częstochowa 🥇 (@Rakow1921) September 1, 2023

Raków Częstochowa nie może pochwalić się wysokim rankingiem i przed losowaniem trafił do najsłabszego czwartego koszyka. Oznacza to, że trafi na teoretycznie trzech mocniejszych rywali, z których zwłaszcza ten z pierwszego koszyka będzie prawdziwą potęgą. Pewne jest to, że mistrz Polski zagra z kimś z grona: West Ham, Liverpool, AS Roma, Ajax, Villarreal, Bayer Leverkusen, Atalanta i Rangers FC. Z drugiego i trzeciego koszyka również można trafić na markę pokroju Betisu, Olympique Marsylia czy Brighton. Niewykluczone są też rewanże za niedawne eliminacje LM z Karabachem Agdam (2. koszyk) bądź Arisem Limassol (3. koszyk).

Losowanie fazy grupowej Ligi Europy odbędzie się w piątek, 1 września, o godzinie 13:00 w Grimaldi Forum w Monako. TRANSMISJA w TV nie będzie dostępna na żadnym kanale. Jedyną możliwością, aby obejrzeć losowanie LE jest STREAM LIVE ONLINE w usłudze streamingowej Viaplay. Darmową relację NA ŻYWO przeprowadzi portal sport.se.pl! Serdecznie zapraszamy do śledzenia losowania z udziałem Rakowa Częstochowa razem z nami.