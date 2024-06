Losowanie pucharów po myśli naszych drużyn? „Coś nieprawdopodobnego”, to się naprawdę zadziało w Nyonie

Już we wtorek swojego przeciwnika w pierwszej rundzie eliminacji Ligi Europy poznała Wisła – zmierzy się z Llapi Podujevë, czyli przeciwnikiem z Kosowa. W środę „Biała Gwiazda” poznała potencjalnych przeciwników w drugiej rundzie pucharowych zmagań.

Jeśli dwumecz z bałkańskim rywalem zakończy zwycięsko, będą ją czekać zmagania z Rapidem Wiedeń – czwartym zespołem austriackiej Bundesligi, finalistą pucharu tego kraju. Krakowianie będą gospodarzem pierwszej potyczki, zaplanowanej na 25 lipca. Rewanż – tydzień później w Wiedniu. Triumfator tego starcia będzie korzystać z przywileju rozstawienia w trzeciej rundzie kwalifikacji Ligi Europy.

Gdyby krakowianom powinęła się noga w rywalizacji z drużyną kosowską, trafią do ścieżki eliminacyjnej Ligi Konferencji. Tam zaś w drugiej rundzie zmierzyliby się z duńskim Brøndby IF, które byłoby gospodarzem pierwszego meczu.

Losowanie pucharów po myśli naszych drużyn?

W owej drugiej rundzie kwalifikacji Ligi Konferencji zagrają także Śląsk i Legia. Wicemistrzowie Polski zaczną walkę w pucharach od wyjazdowej potyczki z wicemistrzem Łotwy (i aktualnym wiceliderem tabeli, bo liga w tym kraju gra systemem wiosna-jesień), Riga FC. Gdyby Śląskowi udało się przeskoczyć tę przeszkodę, wrocławianie skorzystają z „rankingu” rywala i w losowaniu trzeciej rundy będą rozstawieni!

O rozstawienie w kolejnych rundach nie musi martwić się Legia. Brązowi medaliści minionego sezonu w drugiej rundzie zmierzą się ze zwycięzcą walijsko-pólnocnoirlandzkiej rywalizacji Caernarfon Town FC - Crusaders FC. Pierwszy mecz odbędzie się przy Łazienkowskiej.

„Coś nieprawdopodobnego”, to się naprawdę zadziało w Nyonie!

Komentarze internetowe polskich kibiców do wyników losowań są raczej entuzjastyczne. „Najlepsze losowanie w historii euro pucharów. Nie pamiętam lepszego”; „To losowanie to czysty fart naszych drużyn i naprawdę wszystkie cztery zespoły mogą przejść swoje pierwsze rundy” – to tylko przykłady komentarzy. Użytkownik AbsurDB, współpracujący z portalem Weszło.com, dał zresztą liczbową wykładnię tegoż losowania. „COŚ NIEPRAWDOPODOBNEGO. Śląsk, Legia, Jagiellonia i Wisła wylosowały dziś NAJŁATWIEJSZYCH możliwych rywali każdy. Było na to 0,2% szans” – napisał.

