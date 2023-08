Marc Gual pewny siebie przed rewanżem z Midtjylland. Te słowa wleją nadzieję w serca kibiców

„Super Express”: - W pierwszym meczu z Midtjylland znów padło mnóstwo goli...

Marc Gual: - Mamy dobry wynik, a wszystko rozstrzygnie się w Warszawie. Zaczęliśmy od straty bramki, ale potem wyrównaliśmy. Pokazaliśmy, że celem jest zwycięstwo. Czekamy na kolejny mecz. A ja jestem tu, żeby strzelać gole, pomagać drużynie. Oczywiście, jestem zadowolony z gola w Danii, ale naprawdę szczęśliwy będę w czwartek, kiedy awansujemy.

- Jesteście dalej czy bliżej awansu?

- Jest remis, więc myślę, że to 50 na 50. Dobre jest to, że teraz gramy u siebie, przed swoimi fanami. Mamy wiarę w awans do fazy grupowej. Midtjylland? Grali bardzo dobrze, mają świetnych zawodników. To dobry zespół, ale my też jesteśmy dobrzy. Musimy skupić się na czwartku i wygrać.

- Mówiłeś kolegom, żeby się nie martwili, kiedy stracicie gola, bo i tak wyrównacie?

- To szalone, tak tracić gole i odrabiać, i powtarzać. Oczywiście, my nie chcemy tracić goli. Chcemy jedynie strzelać. Musimy być odrobinę lepsi w bronieniu.

- Dla napastnika to lepiej zremisować 0:0 czy 3:3?

- Jeśli już ma być remis, to z całą pewnością wolę 3:3. Ale najbardziej lubię wygrywać mecze. Mam nadzieję, że teraz to nie będzie taki szalony mecz. Nieważne jak, ale musimy wygrać i awansować do fazy grupowej.

- Wiesz, w czym jest problem w obronie w europejskich pucharach? W Ekstraklasie straciliście zaledwie jednego gola, w Europie – bardzo dużo.

- Tak. Musimy być odrobinę lepsi, tylko nie jest takie łatwe. Przeciwko nam są naprawdę mocne drużyny. Z każdy doświadczeniem jednak będziemy lepsi. Przeanalizujemy nasze błędy i zrobimy wszystko, żeby się nie powtarzały.

Marc Gual z Legii pewny siebie przed rewanżem z Midtjylland