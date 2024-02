Oto najdroższy kraj w Europie! Kilo kiełbasy po 130 złotych, majątek za benzynę

Norwegia to kraj, w którym zarabia się bardzo dobrze. Średnia miesięczna wypłata to, przeliczając na złotówki, około 20 tysięcy złotych. Dla porównania, w naszym kraju średnia pensja to 7 tysięcy złotych. Różnica jest ogromna, widać ją niestety również w sklepach i restauracjach. Za litr mleka z zapłacić trzeba około 25 koron norweskich (NOK), czyli w przeliczeniu około 10 zł. Półtoralitrowa coca-cola to koszt 69,90 NOK, czyli 15 zł. Litr soku pomarańczowego 30 NOK – 12 zł. Szaloną z naszej perspektywy cenę ma lokalna tradycyjna kiełbasa Strandamør, która kosztuje 335 NOK za kg, czyli… 130 zł!

Ceny w Norwegii. Można złapać się za głowę

Wielu Polaków z pewnością zainteresuje cena benzyny. W Polsce paliwo kosztuje już w wielu miejscach ponad 7 złotych, ale w Norwegii jest jeszcze drożej 22,88 NOK, czyli w przeliczeniu na naszą walutę – 8,75 zł za litr. Drogo, ale wydaje się, że porównując średnie zarobki w Polsce i Norwegii, mogło być jeszcze gorzej.

