Pogoń - Linfield RELACJA NA ŻYWO. Liga Konferencji Pogoń Szczecin - Linfield WYNIK LIVE ONLINE mecz Pogoń - Linfield dzisiaj 03.08 na żywo w Internecie

Pogoń Szczecin - Linfield -:-

Na żywo Pogoń Szczecin - Linfield Najnowsze wpisy relacji pojawiają się na górze Witamy w relacji na żywo z meczu Pogoń Szczecin - Linfield w 2. rundzie eliminacji Ligi Konferencji Europy! Po pierwszym meczu "Portowcy" mają dużą zaliczkę, bo na wyjeździe wygrali 5:2 i wystarczy, że w rewanżu obronią tę zaliczkę. Początek spotkania w Szczecinie już o 18:00!

Na wyjeździe w Irlandii Północnej piłkarze Pogoni niemal zamknęli kwestię awansu do kolejnej rundy. Podopieczni Jensa Gustafssona pewnie rozbili rywali aż 5:2 po golach Kamila Grosickiego, Joao Gamboy, Mariusza Malca, Efthymiosa Koulourisa i Mariusza Fornalczyka. Już po pierwszej połowie prowadzili 2:0, ale w 56. minucie zrobiło się nerwowo po kontaktowym trafieniu piłkarzy Linfield. Na szczęście Pogoń szybko odpowiedziała dwoma golami, a po późniejszej bramce na 4:2 zareagowała jeszcze w doliczonym czasie gry, ustalając wynik na 5:2. Przed rewanżem w Szczecinie kibice Pogoni są spokojni i nastawiają się już na rywalizację w kolejnej rundzie, w której na zwycięzcę dwumeczu Pogoń - Linfield czeka lepsza drużyna z pary Gent - Żilina (5:1 po pierwszym meczu). Wszystko wskazuje na to, że w trzeciej rundzie el. LKE dojdzie do arcyciekawej konfrontacji Pogoni z belgijskim Gentem! Aby tak się stało, "Portowcy" muszą dowieźć przewagę w rewanżu, który rozpocznie się o 18:00.