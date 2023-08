Żalgiris - Lech RELACJA NA ŻYWO. Żalgiris Kowno - Lech Poznań WYNIK LIVE ONLINE Liga Konferencji mecz Żalgiris - Lech na żywo w Internecie dzisiaj 03.08

Żalgiris Kowno - Lech Poznań -:-

Bramki:

Kartki:

Żalgiris:

Lech:

Na żywo Żalgiris Kowno - Lech Poznań Najnowsze wpisy relacji pojawiają się na górze Witamy w relacji na żywo z meczu Żalgiris Kowno - Lech Poznań w II rundzie eliminacji Ligi Konferencji Europy! Początek spotkania o 18:00.

Odśwież relację

Lech Poznań wygrał przed tygodniem z Żalgirisem 3:1 po golach Dino Hoticia, Antonio Milicia i Radosława Murawskiego. Wszyscy trzej wpisali się na listę strzelców jeszcze w pierwszej połowie, ale po przerwie Litwini odpowiedzieli jednym trafieniem. Mimo to, przewaga Lecha przed rewanżem jest spora i żaden kibic nie wyobraża sobie innego scenariusza niż awans "Kolejorza" do trzeciej rundy eliminacji LKE. Wielu fanów w Polsce liczy na to, że podopieczni Johna van den Broma będą w stanie nawiązać w tym sezonie do poprzedniej edycji tych rozgrywek, w której Lech dotarł aż do ćwierćfinału. By tak się jednak stało, poznaniacy muszą najpierw przejść przez eliminacje, a ich pierwszą przeszkodą jest Żalgiris Kowno. Trzecia drużyna poprzedniego sezonu PKO Ekstraklasy jest już jedną nogą w kolejnej fazie, ale na Litwie musi postawić drugą. Wtedy będzie mogła skupić się na rywalizacji w 3. rundzie kwalifikacji z lepszym z pary FK Auda - Spartak Trnawa. Początek meczu Żalgiris - Lech o 18:00!