Pogoń rozbiła rywali w Lidze Konferencji Europy, a trener… zganił piłkarzy. Mocne słowa o grze defensywy

Było to pierwsze wyjazdowe zwycięstwo Portowców w historii ich startów w europejskich pucharach. Szczecinianie już do przerwy prowadzili 2:0, ale prawdziwa kanonada zaczęła się w II połowie, w trakcie której oba zespoły strzeliły 5 goli. - Uważam, że za każdym razem strzelaliśmy bramki we właściwych momentach. W trakcie spotkania wyglądaliśmy też dobrze w pojedynkach bezpośrednich – ocenił grę drużyny Jens Gustafsson, ale w zdecydowany sposób wytknął błędy. - Kilkakrotnie w defensywie przydarzały nam się niechlujne zagrania. Wiemy, że musimy to poprawiać. Tak jak już mówiłem, to był trudny mecz - dodał.

Przy pierwszym golu Irlandczyków zawalił bramkarz Dante Stipica, który po dośrodkowaniu wypuścił piłkę z rąk, a gospodarze - konkretnie Danny Finlayson wykorzystał sytuację. Portowcy jednak spokojnie mogą przygotowywać się do rewanżu u siebie w najbliższy czwartek. - Dalej mamy przed sobą do wykonania dobrą robotę w meczu rewanżowym z Linfield. Dlatego z jednej strony musimy być po nim dalej pokorni, z drugiej dumni po zwycięstwie. A poza tym - teraz zapomnieć o tym spotkaniu i skupić się na niedzieli - zakończył Gustafsson. W niedzielę Pogoń w II kolejce Ekstraklasy zagra u siebie z Widzewem Łódź.

