Polak zwyzywał mistrza świata! Zobaczył jego zachowanie i nie gryzł się w język, padły soczyste przekleństwa

Cash i Martinez bohaterami Aston Villi

Aston Villa mierzyła się w ćwierćfinale Ligi Konferencji z francuskim Lille. W pierwszym spotkaniu w Birmingham angielski zespół wygrał 2:1, ale w rewanżu Francuzi szybko zabrali się do odrabiania strat. Trafili do siatki najpierw w 15. minucie, a później w 67. i to oni byli bliżej awansu. Wtedy do akcji wkroczył Matty Cash, który w 87. minucie strzelił gola na 1:2 i tym samym doprowadził do dogrywki. Ta zakończyła się bez bramek, więc potrzebne były rzuty karne. W nich Cash znów pokazał się dobrze, wykorzystując swoją jedenastkę, ale bohaterem był Emiliano Martinem, golkiper Aston Villi.

Emiliano Martinez znów wywołał kontrowersje

Mistrz świata z Argentyną z 2022 roku znów pokazał, dlaczego wywołuje takie skrajne emocje u kibiców. Martinez prowokował piłkarzy i kibiców gospodarzy, ale to przyniosło spodziewany efekt – dwóch piłkarzy Lille nie wykorzystało swoich jedenastek, a Argentyńczyk znów został bohaterem swojej drużyny, przy okazji stając się wielkim wrogiem sympatyków przeciwnego zespołu. Na jego zachowanie zareagował nawet były reprezentant Polski, Ludovic Obraniak, który nie szczędził Martinezowi mocnych słów.

Obraniak przed laty był ważną postacią w reprezentacji Polski. W trakcie swojej kariery spędził w Lille 5 lat i jest emocjonalnie związany z tym klubem, więc trudno się dziwić, że wydarzenia poprzedniego wieczora wywołały u niego silne emocje. – Dziękuję Lille. Jestem z was dumny. A ty Martinez pie**ol się – cytuje wpis Obraniaka portal Sport.pl.