Potwierdziła się fatalna informacja dla Barcelony. Wielkie osłabienie przed kluczowym meczem

Barcelona świetnie radzi sobie w LaLiga, mimo że w ostatnich spotkaniach Robert Lewandowski nie trafiał do siatki rywali. Teraz, jednak do zmagań krajowych dochodzą także te europejskie – niestety dla „Dumy Katalonii” nie jest to Liga Mistrzów, a Liga Europy, choć rywal w 1/16 finału tych rozgrywek jest iście ligomistrzowy, bowiem Robert Lewandowski i jego koledzy zmierzą się z Manchesterem United. Potwierdziło się, że Xavi nie będzie mógł w tym meczu skorzystać z bardzo ważnego zawodnika.

Kluczowy piłkarz wypada z meczu z United

Już na początku meczu z Sevillą urazu doznał środkowy pomocnik Barcelony, Sergio Busquets. Było pewne, że opuści on mecz z Villarrealem, ale fani mieli nadzieję, że może zdąży on wykurować się na starcie w Lidze Europy. Teraz jednak zostało potwierdzone, że tak się nie stanie.

Radio Cadena SER podało, że Busquets nie zdąży na mecz z Manchesterem United, ale ma dal fanów Barcelony także nieco lepsze informacje – środkowy pomocnik powinien być już dostępny na mecz z Cadiz w lidze hiszpańskiej w następny weekend.