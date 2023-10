Raków - Sturm tv na żywo transmisja. Raków - Sturm STREAM ONLINE w INTERNECIE. Raków - Sturm dzisiaj gdzie oglądać na którym kanale mecz Raków - Sturm TV LIVE

Raków - Sturm gdzie oglądać TV NA ŻYWO. Raków - Sturm transmisja w tv na którym kanale?

Awans do fazy grupowej Ligi Europy już jest wielkim sukcesem Rakowa Częstochowa, ale mistrzowie Polski mają ochotę na więcej. Co prawda nie mieli szczęścia w losowaniu, bo rywale pokroju Sportingu i Atalanty są nieco "ligo mistrzowi", ale szansa na walkę o trzecie miejsce jest. A zajęcie tej lokaty w grupie gwarantuje udział w fazie pucharowej Ligi Konferencji Europy. O tę lokatę Raków powalczy najprawdopodobniej ze Sturmem Graz, który również przegrał swoje pierwsze spotkanie w fazie grupowej Ligi Europy. Austriacy okazali się gorsi od Sportingu. Częstochowianie muszą zrobić w czwartkowy wieczór wszystko, aby zatrzymać trzy punkty u siebie, co szeroko może otworzyć im drogę do walki o LKE.

Raków - Sturm stream online live. Raków - Sturm 5.10 transmisja w internecie

- My, jak zawsze, podchodzimy do meczu przygotowani, znający atuty rywali, z planem, jak je zneutralizować i w jaki sposób uwypuklić nasze silne strony. To będzie bardzo ciekawy pojedynek z silną drużyną. Do każdego meczu staramy się podchodzić w ten sam sposób. Nie klasyfikujemy spotkań na ważne i ważniejsze - powiedział na przedmeczowej konferencji prasowej trener Rakowa Częstochowa, Dawid Szwarga.

Mecz Raków Częstochowa - Sturm Graz odbędzie się w czwartek 5 października. Transmisja z tego spotkania dostępna będzie na kanale TVP Sport oraz na stronach sport.tvp.pl i viaplay.pl. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 18:45. Relacja z meczu Raków - Sturm na żywo w Internecie na portalu sport.se.pl. Zapraszamy!