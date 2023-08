i Autor: Tomasz Radzik/ Super Express Sebastian Boenisch

Rozmowa SE

Sebastian Boenisch miał swojego faworyta przed konfrontacją Legii z Austrią w LK. Nie zmienia zdania przed rewanżem w Wiedniu

Legię czeka dzisiaj trudne zadanie w meczu rewanżowym z Austrią Wiedeń w eliminacjach do Ligi Konferencji. Musi odrobić stratę po porażce 1:2 u siebie, żeby awansować do 4. rundy. Czy jest to możliwe?