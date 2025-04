Sędzia meczu Betis - Jagiellonia. Ma niechlubny rekord Premier League

Nie do wiary, czego dokonały Legia i Jagiellonia w Lidze Konferencji! Ale historia

Anthony Taylor to jeden z najbardziej uznanych arbitrów na świecie. W swojej karierze sędziował najważniejsze wydarzenia piłkarskie, w tym finał Ligi Europy 2022/23 pomiędzy Sevillą a Romą, a także mecze Superpucharu Europy oraz Klubowych Mistrzostw Świata.

Anthony Taylor: Sylwetka

Sędziowany przez niego wspomniany finał Ligi Europy zakończył się skandalem. Taylor podjął w nim kilka kontrowersyjnych decyzji, ówczesny trener Romy Jose Mourinho głośno i publicznie wyrażał swoje niezadowolenie, a nawet wściekłość. Kamery uchwyciły, jak Portugalczyk krzyczał do Taylora, że jego decyzje były "haniebne". Anglik nie podyktował wtedy ewidentnego rzutu karnego dla Romy, a w seriach jedenastek lepsza okazała się Sevilla.

Rekordowy mecz w Premier League

W bieżącym sezonie Taylor znowu zwrócił na siebie uwagę. Podczas wrześniowego meczu Bournemouth z Chelsea (0:1) pobił rekord Premier League, pokazując aż 14 żółtych kartek. To absolutny rekord w historii angielskiej ekstraklasy, a poprzedni wynik, 13 żółtych kartek, został ustanowiony zaledwie rok temu w meczu Tottenhamu z Sheffield United. Wówczas rozjemcą był Peter Bankes. Taylor w tym przypadku nie tylko dorównał poprzedniemu rekordowi, ale go przekroczył (choć co prawda nikogo z boiska nie wyrzucił...).

