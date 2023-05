Sevilla - AS Roma TV GDZIE OGLĄDAĆ? Sevilla - Roma STREAM ONLINE LIVE. Sevilla - Roma NA KTÓRYM KANALE TRANSMISJA DZISIAJ. Sevilla - Roma GDZIE OGLĄDAĆ w TV?

Jose Mourinho wprowadzi Romę do finału Ligi Europy? Były mistrz świata mówi wprost o rewanżu z Bayerem

Królowie Ligi Europy czy The Special One? Pojedynek specjalistów od wygrywania europejskich trofeów

Sevilla - Roma TV TRANSMISJA DZISIAJ NA ŻYWO. Sevilla - Roma GDZIE OGLĄDAĆ LIVE?

W tym sezonie jako pierwsze rozstrzygną się losy Ligi Europy. Po trzech latach przerwy do finału tych rozgrywek wraca Sevilla. Klub z południa Hiszpanii jest wyspecjalizowany w wygrywaniu Ligi Europy i w tabeli wszech czasów prowadzi zdecydowanie. "Los Nervionenses" sześciokrotnie grali w finale LE i sześciokrotnie wygrywali te rozgrywki. Żaden inny zespół nie może równać się z Sevillą pod tym względem. Tegoroczny finał pod względem statystycznym robi się o tyle ciekawy, że Jose Mourinho prowadzący AS Roma również w finałach nie przegrywa. Taka historia zdarzyła się dotychczas pięciokrotnie. Co więcej, Portugalczyk z rzymskim zespołem już przed rokiem miał okazję świętować wielki sukces, jakim było wygranie Ligi Konferencji Europy. Tym samym Mourinho skompletował "europejskiego hattricka", bo wcześniej wygrywał i Ligę Mistrzów i Ligę Europy, a jeszcze wcześniej Puchar UEFA.

Sevilla - Roma STREAM ONLINE w INTERNECIE. Sevilla - Roma LIVE GDZIE OBEJRZEĆ?

Niewykluczone, że będzie to również ostatni mecz Mourinho w barwach Romy w europejskich pucharach. Mówi się, że Portugalczyk zamierza odejść z Rzymu po zakończeniu tego sezonu. - Jestem spokojny. Może mi nie wierzycie, ale czuję, że to jeszcze jeden mecz, w którym przygotowuję się do starcia z rywalem, nie myśląc o niczym szczególnym. Wiem, że oczekiwania są duże. Zawodnicy chcą grać i nie możemy się doczekać wyzwania - powiedział przed spotkaniem szkoleniowiec Sevilli. Jose Luis Mendilibar.

Mecz Sevilla - AS Roma odbędzie się w środę 31 maja. Transmisja z tego spotkania dostępna będzie wyłącznie na viaplay.pl. Początek rywalizacji zaplanowano na godzinę 21:00. Relacja z meczu Sevilla - AS Roma NA ŻYWO w INTERNECIE na portalu sport.se.pl! Zapraszamy!