Śląsk Wrocław - Ryga FC RELACJA NA ŻYWO Liga Konferencji Europy: Śląsk Wrocław walczy o awans do kolejnej rundy europejskich pucharów Śląsk - Ryga na żywo WYNIK

Piłkarze Śląska Wrocław rozpoczęli sezon 2024/2025 znacznie poniżej oczekiwań. Wicemistrzowie Polski w dwóch pierwszych meczach ligowych podzieli się punktami z Lechią Gdańsk po remisie 1:1, a później ulegli Piastowi Gliwice przegrywając 0:2. W międzyczasie podopieczni trenera Jacka Magiery przegrali swój pierwszy mecz w Lidze Konferencji Europy, przegrywając na wyjeździe z Ryga FC 0:1 i przed rewanżem z pewnością nie są w najlepszych nastrojach. Ekipa z dolnośląskiego znalazła się w trudnym położeniu już w II rundzie LKE i przed własną publicznością musi przede wszystkim gonić wynik.

- Ryga dobrze weszła w meczu u siebie. Czuli flow. Dobrze się napędzali, mieli dobrą aurę. My mamy pokazać swoje nastawienie i energię. One wyzwalają dodatkowe emocje, napędzają. To konieczne, aby piłkarze się pobudzili. Zrobimy wszystko, abyśmy jutro byli skuteczni i od początku grali na wysokich obrotach. Koncentrację mamy trzymać jednak przez całe starcie - mówił przed rewanżowym spotkaniem Śląsk - Ryga trener Magiera jasno dając do zrozumienia, że jego podopieczni muszą być niezwykle waleczni już od pierwszego gwizdka sędziego. Początek spotkania Śląsk Wrocław - Ryga FC o godzinie 20:30!

Śląsk Wrocław - Ryga FC 0:0 (0:0)

Bramki:

Kartki:

Śląsk:

Ryga:

Sonda Czy Jagiellonia Białystok awansuje do Ligi Mistrzów? Tak Nie Trudno powiedzieć

Odśwież relację