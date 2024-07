Śląsk zaczyna grę w pucharach. Trener Jacek Magiera ma małą zagadkę do rozwiązania: „Choćbym zrobił trzy fikołki…”

Llapi - Wisła NA ŻYWO transmisja z meczu eliminacji do Ligi Europy dzisiaj 18.07.2024

Do fazy grupowej mocno pod górkę. Pogromca polskich drużyn potencjalnym rywalem Legii

Opiekun Śląska zapytany został o ewentualny wpływ kalendarza rozgrywek – i faktu, że liga łotewska gra systemem wiosna-jesień – na przygotowanie obu rywali do środowego starcia. - Choćbym zrobił trzy fikołki, to nie zmienię systemu gry. Czy to atut rywali? Nie wiem – tak odpowiedział Magiera.

Podzielił się za to refleksją na temat różnic między ekstraklasą łotewską i polską. - W tej pierwszej jest więcej gry ofensywnej, indywidualnej, nastawionej na strzelanie goli. W wielu meczach pada wiele goli – analizował Virsligę trener Jacek Magiera. - Z kolei nasza liga jest bardziej bezpośrednia, jest w niej więcej walki – dodawał.

Jednocześnie nie krył, że wicemistrz Łotwy wart jest dokładanego rozpracowania. - Oglądaliśmy przeciwnika, ma wybitne jednostki na tle łotewskiej ligi – oceniał, wymieniając nazwiska serbskiego pomocnika Milosa Jojicia, jego argentyńskiego kolegi po fachu Briana Orosco czy senegalskiego napastnika Ousseynou Nianga. - To piłkarze z dużym doświadczeniem, ale… mierzyliśmy się już z drużynami, które miały indywidualności. Ważne będzie to, co zrobimy z piłką po jej odbiorze – zapowiadał Magiera.

Konkretów składu Śląska na mecz zdradzić nie chciał, ale… - Wcale nie musi się pn mocno różnić od tego, który wyszedł na pierwsze spotkanie w lidze z Lechią. Ciągłość składu jest potrzebna i istotna. Poza tym nie wszyscy zawodnicy są gotowi do gry – tłumaczył. W Śląsku na pewno zabraknie w środę Łukasza Bejgera, Juniora Eyamby, Marcina Cebuli i Patricka Olsena.

- Ale nie kalkulujemy, chcemy wygrać. Wiemy, jak rywal gra, znamy jego mocne i słabe strony, ale to my jesteśmy najważniejsi. Nasz mental, nasze zaangażowanie od pierwszej do ostatniej minuty i głowa. Głowa, która musi puścić i pozwolić nam zagrać na naszym najwyższym poziomie – deklarował szkoleniowiec wrocławian.

Mecz 2. rundy kwalifikacji Ligi Konferencji pomiędzy Riga FC a Śląskiem Wrocław w środę o godz. 18.00. Transmisja w Polsat Sport 1.