Sturm – Raków RELACJA na żywo Liga Europy Sturm Graz – Raków WYNIK LIVE Sturm – Raków dzisiaj 30.11 NA ŻYWO w INTERNECIE [WYNIK, SKŁADY]

Sturm Graz - Raków Częstochowa -:- (-:-)

Witamy w relacji na żywo z meczu Sturm Graz - Raków Częstochowa w ramach 5. kolejki fazy grupowej Ligi Europy. Start meczu o godzinie 18:45, bądźcie z nami!

Raków Częstochowa z pewnością inaczej wyobrażał sobie swoją przygodę w Lidze Europy. W eliminacjach europejskich pucharów mistrz Polski świetnie spisywał się przeciwko drużynom, które w starciu z nim były faworytem i niewiele brakowało, a zastąpiliby FC Kopenhaga w Lidze Mistrzów (a Duńczycy wciąż mają szanse na awans do fazy pucharowej). Niestety, w fazie grupowej LE Raków nie zdołał już tak dobrze grać przeciwko wyżej notowanym zespołom. Co gorsze, przegrał także teoretycznie najłatwiejszy mecz – u siebie ze Sturmem Graz. Nadzieję na awans przedłużył remis ze Sportingiem, ale w drugim meczu z portugalskim klubem częstochowianie już polegli. To oznacza, że dziś zagrają o wszystko.

Sturm Graz niespodziewanie zremisował z Atalantą w tej samej kolejce, w której Raków ze Sportingiem, co oznacza, że w przypadku wygranej Raków tylko zrówna się punktami ze Sturmem. Aby go wyprzedzić, musi wygrać różnicą dwóch bramek lub większą (pierwszy mecz przegrał 0:1). Jeśli to się nie uda, o kolejności decydować będzie bilans bramkowy, a ten obecnie bardziej niekorzystny ma Raków (-4 gole do -1 Sturmu). Inny wynik niż zwycięstwo całkiem przekreśla szanse Rakowa na awans do Ligi Konferencji. Na awans do dalszej fazy Ligi Europy mistrz Polski nie ma już żadnych szans.