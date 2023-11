Aston Villa - Legia RELACJA NA ŻYWO. Liga Konferencji Aston Villa - Legia Warszawa WYNIK LIVE ONLINE mecz Aston Villa - Legia na żywo w Internecie

To jest czas Bartosza Nowaka

Aston Villa: Olsen - Cash, Konsa, Lenglet, Moreno - McGinn, Kamara, Douglas Luiz, Tielemans - Duran, Diaby

Legia: Tobiasz - Pankov, Jędrzejczyk, Kapuadi - Wszołek, Slisz, Elitim, Gil Dias - Josue, Gual, Muci

Na żywo Aston Villa - Legia Warszawa Najnowsze wpisy relacji pojawiają się na górze Unai Emery tym razem od 1. minuty zaufał Matty'emu Cashowi. W Warszawie reprezentant Polski wszedł z ławki. Your Aston Villa team tonight! 👊 pic.twitter.com/elhnfvDIfW — Aston Villa (@AVFCOfficial) November 30, 2023 Coraz bliżej początek meczu, a trenerzy podali składy. Kosta Runjaić postawił m.in. na Gila Diasa i zrezygnował z klasycznego napastnika! Panowie, zróbcie to jeszcze raz! #AVLLEG #UECL #EndlessStory pic.twitter.com/NV0zEpFYKY — Legia Warszawa 🏆 (@LegiaWarszawa) November 30, 2023 Witamy w relacji na żywo z meczu Aston Villa - Legia Warszawa w 5. kolejce fazy grupowej Ligi Konferencji Europy! Początek spotkania zaplanowano na godzinę 21:00.

Legia Warszawa jest w znakomitej sytuacji po czterech dotychczasowych kolejkach. "Wojskowi" wygrali trzy mecze, a wszystko zaczęło się od wielkiego zwycięstwa przed własną publicznością z Aston Villą (3:2). Tamten wynik zaskoczył wielu kibiców, ale legioniści potwierdzili aspiracje dwoma wygranymi z bośniackim Zrinjskim Mostar (2:1, 2:0). Jedyną porażkę ponieśli na wyjeździe z AZ Alkmaar (0:1), jednak z 9 punktami na koncie i tak są aktualnym liderem grupy E. Już dziś mogą wywalczyć awans do fazy pucharowej Ligi Konferencji Europy, i to nawet przed meczem. Wystarczy, że AZ nie wygra u siebie ze Zrinjskim. Jeśli Holendrzy zdobędą trzy punkty, Legia będzie musiała co najmniej zremisować z Aston Villą. A zespół z Birmingham jest żądny rewanżu za porażkę w Warszawie i jest na fali sześciu domowych zwycięstw z rzędu. Czy piłkarze Kosty Runjaicia ponownie sprawią niespodziankę? Początek meczu o 21:00!