Temat Legii Warszawa w Anglii powraca! Policja w Birmingham jasno o minionych zdarzeniach, specjalne śledztwo

Raków gra dziś o wiosnę w Europie. Nasz ekspert ma konkretny apel do jednej z jego gwiazd

Dawid Szwarga przed meczem z Atalantą przywołał dobrze znane jego drużynie hasło. Ma otworzyć jego zespołowi drogę do dalszej gry w Europie

Legia Warszawa w przedostatnim meczu w fazie grupowej niestety przegrała z Aston Villą. Podopieczni Kosty Runjaicia pokazali się z dobrej strony, jednak to drużyna z Anglii ostatecznie zanotowała komplet punktów, dzięki czemu umocniła się na pozycji lidera grupy E. Emocji na murawie nie brakowało, ponieważ najpierw na listę strzelców wpisał się Moussa Diaby już na samym początku rywalizacji. Kilkanaście minut później do remisu doprowadzili "Wojskowi", dzięki trafieniu Ernesta Muciego. Niestety w drugiej połowie prowadzenie objęła ekipa z Birmingham, a bohaterem spotkania został Alex Moreno.

Przed meczem Aston Villa - Legia Warszawa doszło do zamieszek, o których niestety mówi się dłużej niż o samym widowisku na boisku. Władze angielskiego klubu doprowadziły do tego, że na stadionie nie pojawili się kibice utytułowanego polskiego klubu, jednak przed obiektem doszło do ich starcia z lokalną policją. Przez zaistniałą sytuację czterech funkcjonariuszy zostało rannych, ponadto jeden z nich został trafiony racą. Policja zatrzymała około 50 osób. UEFA nałożyła karę na Legię, gdzie klub z Warszawy musi zapłacić 100 tys. euro, a kibice otrzymali zakaz wyjazdowy na pięć najbliższych meczów w europejskich pucharach.

- Detektywi przeglądają godziny nagrań z kamer przemysłowych, nagrania wideo z kamer na mundurach oraz inne materiały przedstawiające przemoc, która wybuchła przed stadionem - można przeczytać. Na specjalną stronę internetową wszyscy mogą wysyłać nagrania, które zostały zarejestrowane przez urządzenia mobilne.