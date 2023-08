W czwartek mecz Austria Wiedeń - Legia Warszawa. Wojskowi liczą na niezmordowanego Pawła Wszołka

Piękna miss przyjechała do Polski specjalnie na mecz Lecha Poznań. Nie dacie wiary, co robiła na stadionie! Od jej zdjęć serce bije szybciej

Legionistów w Wiedniu przywitał upał podobny do tego, jak w Polsce. Nie ma co się łudzić, czwartkowe spotkanie będzie rozgrywane przy ogromnej wilgotności, upale i duchocie. Nie zmienia to jednak faktu, że niezależnie od przeciwności pogodowych cel jest jeden – awans do czwartej rundy eliminacji do Ligi Konferencji Europy.

Austria Wiedeń - Legia Warszawa. Mecz już w czwartek o godzinie 19:00

Z piłkarzami i sztabem szkoleniowym do Wiednia poleciał sam prezes, Dariusz Mioduski. Wsparcie z samej góry się przyda, bo trzeba odrabiać straty z pierwszego meczu, w którym Legia choć była lepsza, to piekielnie nieskuteczna. Tym razem przyda się skuteczność Pawła Wszołka, który od początku sezonu jest w bardzo dobrej formie. „Wszołi” jest jedynym zawodnikiem Legii, który wystąpił we wszystkich meczach tego sezonu od pierwszej minuty. W czwartek również z pewnością wyjdzie na boisko w pierwszym składzie.

Legia szykuje się na Austrię, a w międzyczasie szuka nowego obrońcy, który zastąpi Maika Nawrockiego. Wciąż w zawieszeniu jest transfer Steve’a Kapouadiego z Wisły Płock. Legia bardzo go chce, ale szuka też innych opcji, ponieważ Wisła Płock nie chce go puścić.

Kamil Grabara zrobił coś zaskakującego przed serią karnych. Koledzy nie moga wyjść z podziwu

Futbologia Extra Odc. 1 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.