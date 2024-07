Wisła - Llapi NA ŻYWO transmisja z meczu eliminacji Ligi Europy 2024 dzisiaj 11.07.2024

Bardzo rzadko w polskiej piłce zdarza się, aby zespół spoza Ekstraklasy miał okazję grać w eliminacjach europejskich pucharów. Jedyną drogą do takiego rozwiązania jest rzecz jasna Puchar Polski. W ubiegłym sezonie rewelacją tych rozgrywek była Wisła Kraków. Choć Biała Gwiazda i w finale nie była faworytem, zdołała zdobyć puchar i dzięki temu w czwartkowy wieczór wróci na międzynarodowe salony. Choć Wisła to wciąż wielka marka w Polsce, sportowo klub obniżył loty i w eliminacjach do Ligi Europy nie przewiduje się ekipie z Krakowa większych sukcesów. Mimo wszystko przejście takiego rywala jak FK Llapi wydaje się być obowiązkiem Białej Gwiazdy. Kosowianie nie są faworytami dwumeczu i to Wiśle dawane są większe szanse na awans do kolejnej rundy eliminacji, w której na jedną z tych drużyn czeka już Rapid Wiedeń.

Mecz Wisła Kraków - FK Llapi w eliminacjach Ligi Europy odbędzie się we czwartek, 11 lipca. Początek spotkania o godzinie 20:30. Transmisja w TV na kanałach Polsat oraz Polsat Sport 1, a online na płatnej platformie Polsat Box Go. Relację na żywo przeprowadzi portal sport.se.pl! Serdecznie zapraszamy do śledzenia meczu Wisły Kraków w eliminacjach Ligi Europy!