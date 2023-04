Zadyma przed meczem Lech - Fiorentina. Polscy pseudokibice w akcji! Chcieli się tam wedrzeć

W czwartek 20 kwietnia odbędzie się najprawdopodobniej ostatni mecz Lecha Poznań w Lidze Konferencji Europy. "Kolejorz" pojechał do Włoch, by zagrać ostatnie spotkanie w europejskich pucharach. Mecz Lech - Fiorentina ma zakończyć piękną przygodę drużyny Johna van den Broma. Pierwszy mecz zakończył się wynikiem 1:4 i tylko cud da Lechowi wejście do półfinału Ligi Konferencji Europy. Na spotkanie we Florencji wybrało się także liczne grono fanów "Kolejorza".

Lech - Fiorentina: Zadyma przed meczem z kibolami

Niestety, we Florencji pojawili się także pseudokibice Lecha Poznań. Przed meczem Lech - Fiorentina doszło do poważnego starcia kiboli z ochroniarzami jednej z dyskotek. Nagranie z zadymy z udziałem Polaków pojawiło się we włoskich mediach.

Jak informuje "Republicca", w nocy ze środy na czwartek kibice Lecha mieli zaatakować ochroniarzy. W ruch miały pójść pięści, słupki i barierki.

Władze miasta zadecydowały, że w czwartek istnieje zakaz sprzedaży alkoholu na wynos czy w szklanych pojemnikach czy puszkach.

Liga Konferencji Europy: Kiedy jest mecz Lech - Fiorentina?

Rewanżowy mecz Fiorentina - Lech Poznań w 1/4 finału Ligi Konferencji UEFA zostanie rozegrany w czwartek 20 kwietnia 2023. Początek meczu Fiorentina - Lech Poznań o godzinie 18.45. Niestety żadna polska telewizja nie planuje transmisji na żywo. Mecz Fiorentina - Lech Poznań można oglądać ONLINE na platformie Viaplay.pl