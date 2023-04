AC Milan - Napoli Transmisja TV Gdzie obejrzeć mecz AC Milan - Napoli STREAM ONLINE LIVE Liga Mistrzów dzisiaj w TV 12.04.2023 AC Milan - Napoli

Przed pierwszym meczem ćwierćfinałowym Ligi Mistrzów AC Milan - Napoli w lepszych nastrojach bez dwóch zdań są piłkarze z Mediolanu. W niedawnym meczu Napoli - Milan w ramach 28. kolejki Serie A, piłkarze prowadzeni przez trenera Stefano Pioliego rozłożyli "Azzurrich" na łopatki, wygrywając aż 4:0. Teraz jednak, przed spotkaniem Milan - Napoli, nastroje w obu ekipach są zdecydowanie bardziej poważne, bowiem o ile Napoli ma już niemal pewne mistrzostwo Włoch i porażka z Milanem nie miała zbyt dużego wpływu na ich bezpieczeństwo na szczycie tabeli, tak od wyniku środowego spotkania Milan - Napoli w Lidze Mistrzów może w dużej mierze zależeć to, kto zamelduje się w najlepszej czwórce rozgrywek. W poprzedniej rundzie Milan skromnie wygrał w dwumeczu z Tottenhamem 1:0, natomiast Napoli dało prawdziwy popis strzelecki i zdemolowało Eintracht Frankfurt 5:0. To jednak już przeszłość i dziś obie ekipy znów muszą dać z siebie wszystko, aby przybliżyć się do upragnionego awansu.

Gdzie obejrzeć AC Milan - Napoli?

Pierwsze spotkanie ćwierćfinałowe AC Milan - Napoli zaplanowano na środę 12 kwietnia i rozpocznie się ono punktualnie o godzinie 21:00. TRANSMISJA NA ŻYWO ze spotkania Milan - Napoli prowadzona będzie przez stacje Polsat Sport Premium 1, Polsat Sport Premium 2 oraz TVP 1. Kibice będą mogli również śledzić losy meczu AC Milan - Napoli w internecie poprzez stream live online, za pośrednictwem platformy "Polsat Box GO", po wykupieniu odpowiedniego pakietu. Ponadto, RELACJA NA ŻYWO z meczu Milan - Napoli prowadzona będzie na portalu sport.se.pl. Zapraszamy!