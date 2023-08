i Autor: AP PHOTO Cristiano Ronaldo

Co na to UEFA?

Arabskie kluby w Lidze Mistrzów?! Mocarne plany Saudyjczyków nie mają końca, bogacze naciskają UEFA

Trwa wielka transferowa ofensywa klubów z Arabii Saudyjskiej. Niemalże wszystkie kluby Saudi Pro League ściągnęły tego lata do siebie piłkarzy światowej klasy. To nie koniec mocarnych planów Saudyjczyków, którzy ubiegają się o... prawo do gry w Lidze Mistrzów UEFA. O tych rewelacjach piszą dziennikarze "Corriere dello Sport".