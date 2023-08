i Autor: Cyfrasport Aris – Raków TV Transmisja Gdzie oglądać Aris – Raków STREAM ONLINE

Aris – Raków TV Transmisja Gdzie oglądać Aris – Raków STREAM ONLINE Aris Limassol – Raków Częstochowa o której godzinie? Aris – Raków TRANSMISJA. Raków Częstochowa pokonał na własnym boisku Aris Limassol 2:1 i ze skromną zaliczką udał się na Cypr, gdzie rozegrany zostanie rewanż. Podopieczni Dawida Szwargi mają dużą szansę na awans do 4. rundy eliminacji Ligi Mistrzów, ale nie jest on jeszcze przesądzony – Aris z pewnością będzie chciał skorzystać z atutu własnego boiska i niesprzyjających warunków, które mogą dać się we znaki właśnie zawodnikom polskiego klubu. Aris – Raków Transmisja TV Aris – Raków na jakim kanale w TV? Eliminacji Ligi Mistrzów Aris Limassol – Raków Częstochowa GDZIE OGLĄDAĆ?