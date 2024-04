Borussia - Atletico transmisja na żywo Liga Mistrzów: rewanż Borussia - Atletico na żywo gdzie oglądać Borussia - Atletico 16.04.2024 live online

Odśwież relację

We wtorkowy wieczór, podczas spotkań rewanżowych w ćwierćfinale Ligi Mistrzów, zdecydowana większość kibiców skupiona będzie na tym, co dzieje się w stolicy Katalonii, przy okazji meczu FC Barcelona - PSG. W tym samym czasie jednak, o kolejne miejsce w gronie szczęśliwych półfinalistów walczyć będą piłkarze Borussi Dortmund i Atletico Madryt. W pierwszym meczu nieznacznie lepsi okazali się piłkarze z Madrytu, którzy prowadzili już 2:0 po golach Rodrigo de Paula po fatalnym błędzie defensywy BVB oraz Samuela Lino. Piłkarze z Drotmundu, w myśl zasady "gramy do końca" nie złożyli jednak broni i na kilka minut przed końcem spotkania, za sprawą gola Sebastiana Hallera zdobyli bramkę kontaktową, ustalając wynik spotkania na 2:1. O ile w niewiele lepszej sytuacji przed rewanżem są piłkarze prowadzeni przez trenera Diego Simeone, to stary Borussi są naprawdę niewielkie i podczas spotkania rewanżowego w Dortmundzie, sprawa awansu nadal jest otwarta, co zwiastuje ogromne emocje. Sprawdźcie, gdzie oglądać spotkanie Borussia - Atletico w dalszej części artykułu.

Rewanżowe spotkanie Borussia Dortmund - Atletico Madryt zaplanowane jest na wtorek 16 kwietnia i rozpocznie się o godzinie 21:00. TRANSMISJA NA ŻYWO z meczu Borussia - Atletico prowadzona będzie przez stację Polsat Sport Premium 2. Kibice będą mogli również śledzić losy meczu live online, za pośrednictwem platformy "Polsat Box Go", po wykupieniu odpowiedniego pakietu.