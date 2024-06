Niemcy powiedzieli to wprost o Marciniaku. Powiedzieć, że go nie chcą, to nie powiedzieć nic, mocne słowa o Polaku

Finał Ligi Mistrzów już dzisiaj! O Puchar Europy powalczą na Wembley Borussia Dortmund i Real Madryt. Kto będzie górą? - Trzymam za kciuki Borussię, choć zadanie przed nią bardzo trudne. Nie jest faworytem, ale... to jest tylko jeden mecz. Mam nadzieję, że się chłopakom uda. Że zrobią to – dla Marco Reusa na jego pożegnanie z klubem. I dla samych siebie oczywiście - mówi Łukasz Piszczek, były piłkarz Borussii Dortmund i reprezentacji Polski.

Borussia Dortmund - Real Madryt Gdzie oglądać dzisiaj finał Ligi Mistrzów

Borussia Dortmund postara się sprawić niespodziankę, ale gdy się ogląda grę Realu Madryt, trudno tak naprawdę wskazać jego słabości. Co może być ewentualnym kluczem Borussii do zwycięstwa? - Wykorzystanie tych sytuacji, które uda się stworzyć, bo pewnie zbyt wiele ich nie będzie – to po pierwsze. Po drugie – koncentracja w defensywie - komentuje Łukasz Piszczek. - Borussia dobrze gra w obronie niskiej, ale to nie wystarczy. Decydująca będzie forma dnia każdego z osobna. No i kluczem będzie dyspozycja Matsa Hummelsa. Musi mieć swój „pik”, i paru jego kolegów też. Jeśli to się zdarzy, to mamy szansę, żeby ten puchar wygrać - dodał Piszczek.

Borussia Dortmund - Real Madryt Stream online live O której Finał Ligi Mistrzów?

Finał Ligi Mistrzów Borussia Dortmund - Real Madryt zostanie rozegrany w sobotę 1 czerwca 2024 o godzinie 21 polskiego czasu. Transmisja TV z finału LM Borussia - Real na antenie Polsatu, Polsatu Sport Premium 1 oraz online w usłudze Polsat BOX GO.

Sonda Kto wygra finał Ligi Mistrzów Borussia - Real? Borussia Dortmund Real Madryt