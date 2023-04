Chelsea - Real TV TRANSMISJA NA ŻYWO. Liga Mistrzów Chelsea - Real Madryt GDZIE OGLĄDAĆ mecz Chelsea - Real dzisiaj 18.04 STREAM LIVE ONLINE

Chelsea - Real TRANSMISJA NA ŻYWO Liga Mistrzów Chelsea - Real Madryt GDZIE OGLĄDAĆ dzisiaj

Dla Chelsea starcie z Realem Madryt jest szansą na uratowanie fatalnego sezonu. Na krajowym podwórku zespół z zachodniego Londynu zawiódł na całej linii i Liga Mistrzów jest ostatnią możliwością, by awansować do następnej edycji europejskich pucharów. Sęk w tym, że po pierwszym meczu "The Blues" są w bardzo trudnej sytuacji. W Madrycie Real nie dał im żadnych szans i bezlitośnie wykorzystał swoje sytuacje, wygrywając 2:0. Chelsea kończyła mecz w "10" po czerwonej kartce dla Bena Chilwella, a z kontuzją boisko opuścił Kalidou Koulibaly. Kibicom z Anglii trudno więc o optymizm, tym bardziej że "Królewscy" z tygodnia na tydzień prezentują się coraz lepiej i obecnie są jednymi z głównych faworytów do wygrania LM. Muszą jednak postawić kropkę nad i w rewanżu na Stamford Bridge.

Together, anything is possible. A huge night at Stamford Bridge, let's do this. 🙌COME ON CHELSEA! 💙#UCL pic.twitter.com/wghlHUSmqw— Chelsea FC (@ChelseaFC) April 18, 2023

Chelsea - Real STREAM LIVE ONLINE. LM: Chelsea - Real gdzie oglądać mecz 18.04?

Real jest o krok od awansu do półfinału LM, ale w przeciwieństwie do Chelsea walczy też w domowych rozgrywkach. "Królewscy" wciąż wierzą w dogonienie Barcelony, która jest liderem La Liga, a do tego wyeliminowali odwiecznego rywala w półfinale Pucharu Króla i już niedługo zagrają o to prestiżowe trofeum. Największe emocje budzi jednak LM i tam obrońcy tytułu chcą po raz kolejny okazać się najlepsi. Pierwszy z kilku ostatnich kroków muszą postawić w Londynie, choć miejscowa Chelsea z pewnością powalczy o odwrócenie losów dwumeczu.

Mecz Chelsea - Real Madryt odbędzie się we wtorek, 18 kwietnia, o godzinie 21:00. TRANSMISJA w TV odbędzie się na kanale Polsat Sport Premium 2. STREAM LIVE ONLINE będzie dostępny jedynie w płatnej usłudze Polsat Box Go. Po pierwszym meczu Real prowadzi 2:0, więc szansę Chelsea ratuje tylko co najmniej dwubramkowe zwycięstwo.