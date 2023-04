Co za błąd Szymona Marciniaka! Polak pomylił się w hicie, powinien to gwizdnąć!

Piotr Zieliński wprowadzi Napoli do półfinału Ligi Mistrzów? Legendarny Marco Tardelli o hicie z Milanem, atutach Polaka [ROZMOWA SE]

Nawet najlepszym czasem zdarzają się błędy...Szymon Marciniak popełnił dość kuriozalne przewinienie w meczu między Napoli a Milanem w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. Polski arbiter mnie odgwizdał bardzo istotnego rzutu karnego, który mógł wpłynąć na przebieg meczu między dwoma klubami Serie A. To zachowanie Marciniaka zostało w mocnych słowach skomentowane przez internautów.

Szymon Marciniak nie odgwizdał rzutu karnego. Polak popelnił błąd

Polski arbiter meczu między AC Milan a Napoli nie dopatrzył się karnego w sytuacji w której napastnik reprezentacji Meksyku, Lozano, próbował pokonać bramkarza Rossonierrich. Mimo że na ujęciach meczowych bardzo dobrze widać przewinienie, a sam Polak skorzystał z systemu VAR, to ani on, ani specjalna aparatura do badania sytuacji bramkowych nie dopatrzyły się przewinienia. Internauci są w szoku i już bardzo otwarcie mówią o pomyłce arbitra, która mogła wpłynąć na wynik dwumeczu.

- Tu widać bardzo dobrze. Duży błąd VAR i Marciniaka. - napisał dziennikarz "meczyki.pl", Tomasz Włodarczyk.

Tu widać bardzo dobrze. Duży błąd VAR i Marciniaka. https://t.co/zXnLJb9lQX— Tomasz Włodarczyk (@wlodar85) April 18, 2023