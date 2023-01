Cristiano Ronaldo ucierpiał na transferze do Arabii. Musi przełknąć gorzką pigułkę, w takiej sytuacji nie był od lat

Z pewnością nie tak miała wyglądać kariera Cristiano Ronaldo po głośnym powrocie do Manchesteru United. Pięciokrotny zdobywca Złotej Piłki wrócił na Old Trafford w ostatnich dniach letniego okna transferowego w 2021 r., ale już po nieco ponad roku ostatecznie pożegnał się z zespołem z Manchesteru. Pobyt w drużynie "Czerwonych Diabłów" był pasmem niepowodzeń i został zakończony ostrym wywiadem, który przeszedł do historii Premier League. W trakcie mundialu oficjalnie ogłoszono rozstanie z "CR7", co natychmiast wywołało lawinę spekulacji. Ostatecznie potwierdziły się te najbardziej szokujące - Ronaldo podpisał kontrakt w Arabii Saudyjskiej. Na dwa lata związał się z Al-Nassr, gdzie zarobi fortunę - 200 mln euro za sezon, jednak ta decyzja wiąże się też z pewnymi niedogodnościami.

Cristiano Ronaldo ucierpiał na transferze do Arabii. Musi przełknąć gorzką pigułkę

Wciąż nie wiadomo, kiedy 37-latek zadebiutuje w nowych barwach, ale tuż po oficjalnej prezentacji na Bliskim Wschodzie musi pogodzić się z bolesną rzeczywistością. Przenosiny z Premier League do saudyjskiej ligi mocno wpłynęły na... statystyki Ronaldo w grze FIFA. Najnowsza z niezwykle popularnej serii, FIFA 23, przeszła właśnie tradycyjną zimową aktualizację. To w niej zaktualizowano wirtualne umiejętności Portugalczyka, który stracił na "ratingu".

Jako piłkarz Manchesteru United Ronaldo mógł pochwalić się oceną 90. Już to była obniżka względem FIFY 22, gdzie został oceniony na 91. Jednak po aktualizacji i przenosinach do Al-Nassr były gwiazdor m.in. Realu Madryt spadł z noty 90 na 88. Wciąż jest to wysoka ocena, ale oznacza też, że są to najniższe statystyki "CR7" od 2007 roku! Wówczas jako piłkarz "Czerwonych Diabłów" był u progu wielkiej kariery i miał ocenę 87. Nie miał na koncie żadnej Złotej Piłki i Ligi Mistrzów! Co więcej, po raz ostatni "rating" niższy niż 90 Ronaldo miał w grze FIFA 11.

