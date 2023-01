Cristiano Ronaldo nie zadebiutuje w Al-Nassr. Szokujące informacje, został ukarany

Kylian Mbappe trafi do Realu Madryt? Klamka zapadła, wszystko wydaje się jasne

Po podpisaniu bajecznego kontraktu (200 mln euro za sezon) i prezentacji na stadionie godnej największych gwiazd, wszyscy oczekiwali debiutu Portugalczyka dzisiaj, w meczu ligowym przeciwko All-Taee. Wyprzedane zostały ponoć wszystkie bilety na to spotkanie – 28 tys. Wszystkich kibiców spotka srogi zawód. Dlaczego? Otóż „Daily Mail” poinformował, że CR 7 musi odcierpieć jeszcze karę dwóch meczów, którą nałożył na niego Angielski Związku Piłki Nożnej (FA). To konsekwencja tego, że w ubiegłyem sezonie Ronaldo schodząc z boiska po meczu z Evertonem uderzył w rękę kibica, który go filmował i wytrącił telefon.

Za swój występek zapłacił 50 tysięcy funtów grzywny. Kara zawieszenia na portugalskiego gwiazdora został nałożona 17 listopada ubiegłego roku, ale jej nie odcierpiał, gdyż przerwano rozgrywki Premier League przed mundialem w Katarze. Według FIFA kary dyscyplinarne obowiązują także po przenosinach piłkarzy do innych lig. W tej sytuacji Portugalczyka najprawdopodobniej ominie kolejny mecz ligowy z Al-Shabab (występuje w nim Grzegorz Krychowiak), a zagra dopiero 21 stycznia przeciwko Ettifaq. Aktualnym liderem ligi w Arabii jest aktualnie nowy Ronaldo, ale ma tylko 1 pkt przewagi nad Al Shabab, ale zespół Krychowiaka ma jeden mecz rozegrany mniej.

