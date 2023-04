Dantejskie sceny przed ćwierćfinałem Ligi Mistrzów! Zawodnicy rzucili się na siebie, szybka reakcja

Piotr Zieliński z mocnym komentarzem po meczu! Reprezentant Polski nie gryzł się w język, odniósł się do decyzji Szymona Marciniaka

Piłkarska Liga Mistrzów wchodzi w decydującą fazę. Kibice po wtorkowych zmaganiach poznali pierwszych półfinalistów, a są nimi drużyny Realu Madryt oraz AC Milan. W środowy wieczór rozstrzygnie się, kto dołączy do tych dwóch ekip. Jeśli nie będzie żadnej niespodzianki to kolejnymi drużynami, które dołączą do pozostałych zespołów będzie Manchester City oraz Inter. "Nerazzurri" w pierwszym meczu z Benfiką Lizbona pewnie pokonali rywala, dzięki trafieniom Nicolo Barelli oraz Romelu Lukaku. Oczywistym faworytem są Włosi, jednak niejednokrotnie kibice byli świadkami kuriozalnych niespodzianek w drugim starciu Ligi Mistrzów.

Humory w drużynie Interu powinny dopisywać, ponieważ być w półfinale Ligi Mistrzów jest wielkim prestiżem. Jednak włoskie media, takie jak "tuttomercatoweb.com" przekazały szokujące informacje. - W atmosferze ogólnego spokoju nagle zaiskrzyło pomiędzy Andre Onaną i Marcelo Brozoviciem - można przeczytać. Kameruński bramkarz miał ostro potraktować Chorwata, który błyskawicznie zareagował na tę sytuację. Brozović najpierw miał kopnąć ręcznik, a następnie obaj piłkarze mieli sobie skoczyć do gardeł. Danilo D'Ambrosio oraz Lukaku od razu zareagowali na zaistniałą sytuację i rozdzielali kolegów z drużyny.

Rewanż Interu z Benfiką Lizbona odbędzie się 19 kwietnia, a jego początek jest zaplanowany na godzinę 21:00.