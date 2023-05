Dramatyczny wpis żony Sergio Rico. Jest załamana po wypadku męża, te słowa wyciskają łzy z oczu

O wypadku Sergio Rico w niedzielę, 28 maja poinformowało samo Paris Saint-Germain. Dzień wcześniej PSG zdobyło 11. tytuł mistrzowski we Francji. Choć sezon jeszcze się nie skończył, to Rico udał się w niedzielę do rodzinnego kraju, by spędzić dzień wolny na konnej przejażdżce. Niestety, skończyło się to bardzo źle. Obecnie, jak donosi „La Razon” stan bramkarza jest stabilny, choć bez znaczącej poprawy. 29-latka czekają jeszcze dodatkowe badania i lekarze wówczas będą wiedzieli więcej na temat obrażeń, jakie odniósł. Cała sytuacja jest niezwykle ciężka dla rodziny piłkarza.

Żona Sergio Rico nie może pozbierać się po wypadku męża

Informacje na temat stanu zdrowia piłkarza PSG są póki co skromne, choć na pewno fakt, że jego stan jest stabilny, napawa umiarkowanym optymizmem. Rodzina z pewnością przeżywa to wszystkie zdecydowanie bardziej, co widać po wpisie Alby Silvy, żony Rico, z którą wziął ślub niespełna rok temu – w czerwcu 2022.

Teraz kobieta umieściła na Instagramie post z jednym ze zdjęć ze ślubu oraz niezwykle przejmującym wpisem. – Nie zostawiaj mnie samej, kochanie, bo przysięgam, że nie potrafię i nie umiem żyć bez Ciebie. Czekamy na Ciebie moje życie, tak bardzo Cię kochamy – napisała Alba Silva.