Flora Tallin – Raków Częstochowa RELACJA NA ŻYWO Liga Mistrzów: Flora – Raków WYNIK LIVE Flora – Raków dzisiaj 18.07 NA ŻYWO ONLINE [WYNIK, SKŁADY]

Flora Tallin - Raków Częstochowa 0:0 (0:0) [0:1 w dwumeczu]

Na żywo Flora Tallin - Raków Częstochowa Najnowsze wpisy relacji pojawiają się na górze Witamy w relacji na żywo z meczu rewanżowego pierwszej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Flora Tallin podejmie Raków Częstochowa, który wygrał pierwsze spotkanie 1:0 i jest blisko awansu do 2. rundy! Start meczu o 19:00, bądźcie z nami!

Raków Częstochowa udanie rozpoczął walkę o awans do fazy grupowej europejskich pucharów w sezonie 2023/2024. Mistrz Polski pokonał 1:0 Florę Tallin i z tą skromną zaliczką udał się do Estonii, gdzie zostanie rozegrany rewanż. Wygrana tylko jedną bramką z pewnością nie jest szczytem marzeń, tym bardziej, że piłkarze Flory potrafili postraszyć „Medaliki” już w pierwszym spotkaniu. Czy wykorzystają atut swojego boiska i pokrzyżują plany Rakowa na awans do 2. rundy eliminacji Ligi Mistrzów? Podopieczni Dawida Szwargi z pewnością zrobią wszystko, by nie dać sobie wyrwać przewagi z rąk.