Giganci pożegnają się z LM? PSG, Milan i Newcastle walczą o awans do fazy pucharowej

Kursy TOTALbet: Newcastle United – AC Milan

Dla Newcastle United ostatnie tygodnie są naprawdę bardzo trudne. Z powodu prawdziwej plagi kontuzji Eddie Howe zmuszony jest w każdym meczu wystawiać niemal identyczną jedenastkę. Dopóki wąskie grono dostępnych zawodników miało jeszcze „paliwo w baku”, Sroki notowały bardzo solidne wyniki – 4:1 z Chelsea, 1:0 z Manchesterem United czy 1:1 z PSG w Lidze Mistrzów. Od pewnego czasu widać natomiast ewidentnie, że drużyna jedzie „na oparach”, co odzwierciedlają niestety wyniki – 0:3 z Evertonem oraz 1:4 z Tottenhamem. Dobrą wiadomością dla wszystkich związanych z klubem jest natomiast fakt, że do gry powrócili już C. Wilson i S. Longstaff, pole manewru jest więc nieco większe. Pomimo poważnych braków kadrowych eksperci z TOTALbet uważają, że to Newcastle będzie faworytem środowej, domowej potyczki z Milanem. Zwycięstwo – które da gospodarzom grę minimum w Lidze Europy – bukmacher „wycenił” bowiem na 1.90, w przypadku triumfu gości jest to z kolei 4.00. Trudno natomiast dziwić się takim przewidywaniom – mediolańczycy są w ostatnim czasie w naprawdę słabej dyspozycji, a w mediach aż huczy od plotek, że ewentualna porażka na St. James’ Park sprawi, że Stefano Pioli pożegna się z posadą. Rossoneri są przed tym meczem w identycznej sytuacji jak Newcastle – obie ekipy mają po 5 pkt – więc jeśli chcą występować wiosną w europejskich pucharach, muszą wywieźć z Tyneside komplet „oczek”. A to zwiastuje nam ogromne emocje.

i Autor: TOTALbet

Kursy TOTALbet: Borussia Dortmund – Paris Saint-Germain

Sporo powinno dziać się także w drugim meczu tej grupy, rozgrywanym w Dortmundzie, gdzie Borussia podejmie Paris Saint-Germain. Gospodarze tego starcia po 5 seriach gier mają na koncie 10 pkt i są już – jako jedyni – pewni awansu do 1/8 finału. Ewentualna porażka przeciwko paryżanom sprawi natomiast, że podopieczni Edina Terzicia zmagania grupowe ukończą na drugiej lokacie, co sprawi, że w kolejnej fazie trafią najprawdopodobniej na dużo mocniejszego rywala. Stawka tego meczu jest zatem ogromna, tym bardziej, że goście z Francji wciąż nie mają jeszcze zapewnionego awansu. Podopieczni Luisa Enrique zajmują aktualnie drugą lokatę, ale ich przewaga nad Newcastle oraz Milanem wynosi dwa punkty, w dodatku paryżanie mają gorszy bilans bezpośrednich meczów przeciwko Srokom. Oznacza to, że nawet remis w Dortmundzie niczego im nie gwarantuje. Eksperci z TOTALbet nie mają natomiast większych wątpliwości, że to Kylian Mbappe i spółka sięgną w tej konfrontacji po pełną pulę, rzutem na taśmę zapewniając sobie tym samym zwycięstwo w grupie F. Legalny polski bukmacher za każdą złotówkę postawioną na taki rozwój wypadków płaci bowiem 1.90 zł. Analogiczny zarobek w przypadku wygranej dortmundczyków wyniesie z kolei 3.85 zł.

i Autor: TOTALbet

Artykuł sponsorowany przez TOTALbet. TOTALbet posiada zezwolenie na urządzanie zakładów wzajemnych. Udział w nielegalnych grach hazardowych grozi konsekwencjami prawnymi. Hazard związany jest z ryzykiem.