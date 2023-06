Horror Rakowa Częstochowa przed eliminacjami do Ligi Mistrzów! Czołowy napastnik runął na ziemie, ogromne problemy mistrza Polski

Aż w głowie się nie mieści, co wyprawia się u Neymara! Publicznie przyznał się do zdrady ciężarnej partnerki i się zaczęło

Raków Częstochowa sezon 2022/2023 może zapisać wielkimi literami na kartach historii. "Medaliki" zdobyli wymarzone mistrzostwo Polski, dzięki czemu mogą liczyć na rywalizację w eliminacjach do Ligi Mistrzów. Drużyna z Dawidem Szwargą na ławce trenerskiej od kilku dni przygotowuje się do nowego sezonu w Arłamowie, a przede wszystkim do potyczki z estońskim klubem Florą Tallinn (eliminacje Ligi Mistrzów), a także do starcia w Superpucharze Polski z Legią Warszawa. Podczas sparingu z Puszczą Niepołomice, doszło do bardzo źle wyglądającej sytuacji z Ivi Lopezem na czele. Napastnik mistrza Polski po starciu z defensorem rywali padł na murawę, zaczął się zwijać z bólu i krzyczeć.

Raków Częstochowa w opałach? Ivi Lopez po tym starciu runął na murawę

Lopez biegł z piłką w pole karne Puszczy Niepołomice, ale nie zdołał uderzyć na bramkę, ponieważ padł w okolicach 16 metra i zwijał się z bólu. Stojący obok zdarzenia Marcin Cebula, aż złapał się za głowę. Po chwili była potrzebna pomoc sztabu medycznego. Lopez opuścił murawę, jednak nie o własnych siłach, musiał się oprzeć o dwóch medyków. Napastnik dopiero po szczegółowych badaniach będzie znał diagnozę i dowie się, pomoże zespołowi w trakcie eliminacji do Ligi Mistrzów. Raków Częstochowa przed potyczką z Florą Tallinn czekają jeszcze dwa sparingi. Jednym z rywali będzie Slavia Praga, natomiast druga drużyna jest jeszcze nieznana.

Starcie, po którym kontuzji nabawił się Ivi Lopez.🎥 Raków Częstochowa (YouTube) pic.twitter.com/yhF10eGiwI— Michał Budzich (@Nitrov01) June 27, 2023