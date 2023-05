Inter - AC Milan TV Transmisja NA ŻYWO Liga Mistrzów Gdzie oglądać mecz Inter - AC Milan STREAM ONLINE LIVE 16.05.2023 Na jakim programie mecz Inter - Milan w TV dzisiaj

Inter Mediolan kontra AC Milan! Już dzisiaj rewanż w 1/2 finału Ligi Mistrzów. Dużo bliżej awansu jest Inter, który w pierwszym meczu wygrał 2:0 i był w tym spotkaniu wyraźnie lepszy. Początek meczu Inter - Mediolan o godzinie 21. Poniżej więcej informacji.

Inter - AC Milan Gdzie oglądać mecz dzisiaj Liga Mistrzów 16.05.2023 Transmisja TV

Siedem kolejnych zwycięstw – w Serie A, Pucharze Włoch i Champions League – nie pozostawia wątpliwości: Inter ma znacznie bliżej do finału Ligi Mistrzów. Dwubramkowa zaliczka z pierwszego półfinału (2:0) to dodatkowy atut przed rewanżem z lokalnym rywalem. - Inter ma lepszych zawodników, jest też dziś w lepszej formie – Marek Koźmiński doskonale znający włoską piłkę, bezbłędnie typował faworyta derbowego dwumeczu. Trudno sobie wyobrazić, by we wtorek Nerrazuri roztrwonili przewagę. Ich ofensywne gwiazdy imponują skutecznością. Czy Inter przypieczętuje dzisiaj awans do finału? AC Milan z pewnością nie powiedział jeszcze ostatniego słowa.

Inter - AC Milan Transmisja TV Liga Mistrzów Gdzie oglądać mecz Inter - Milan w TV dzisiaj

Inter Mediolan jest w lepszej dyspozycji, a do formy wrócił Romelu Lukaku, bohater weekendowej konfrontacji z Sassuolo (4:2, dwa gole Belga). W pięciu ostatnich ligowych potyczkach uzbierał pięć trafień i trzy asysty. - Nie ma jednak pewności, że jest już gotów na trzy pełne występy w ciągu tygodnia – zaznaczał na przedmeczowej konferencji Simone Inzaghi, trener Interu. Stąd w wielu prognozach dotyczących wyjściowej jedenastki Lukaku umieszczany jest… na ławce rezerwowych. O siłę ognia Inzaghi martwić się jednak nie musi. - Jest w świetnej dyspozycji – szkoleniowiec trzeciej w tej chwili drużyny Serie A nie może się nachwalić Lautaro Martineza. Argentyński mistrz świata w pięciu ostatnich kolejkach Serie A zdobył sześć goli i dodał dwie asysty! Jako jedyny w całej lidze w wyścigu po snajperską koronę wciąż może jeszcze myśleć o dogonieniu Victora Osimhena (23 gole) – ma o trzy bramki mniej. Lokalnego rywala Martinez „kaleczył” w tym roku już dwukrotnie: w styczniowym Superpucharze i lutowym meczu ligowym. Do wielkiego derbowego szlema brakuje mu więc tylko bramki w Champions League!

Inter - AC Milan STREAM ONLINE LIVE Liga Mistrzów Transmisja ONLINE 16.05.2023

Rewanżowy półfinałowy mecz Inter Mediolan - AC Milan w 1/2 finału Ligi Mistrzów zostanie rozegrany we wtorek 16 maja 2023. Początek meczu Inter - AC Milan o godzinie 21. Transmisja TV z meczu Inter - AC Milan na antenie Polsatu Sport Premium 1 oraz online na Polsat BOX GO.