Jakub Kiwior na celowniku giganta. Ten transfer byłby szansą na regularną grę, to ekipa z Ligi Mistrzów

W obecnym sezonie 23-letni Kiwior wystąpił tylko w trzech spośród 10. meczów Premier League, przebywając na murawie przez 180 minut. Ponadto zagrał w trzech meczach pucharowych (Puchar Ligi Angielskiej i Liga Mistrzów). Już zimą wypożyczeniem Kiwiora miała być zainteresowana Sevilla o czym informował dziennikarz Mateusz Borek. Teraz o polskim obrońcy pisze włoska "La Gazzetta dello Sport" w kontekście przejścia do AC Milan.

To czwarta drużyna włoskiej serie A ubiegłego sezonu, rywalizująca w obecnej Lidze Mistrzów. W rozsypce jest defensywa Milanu, bo aż czterech zawodników tej formacji jest kontuzjowanych - Mattia Caldara, Marco Pellegrino, Davide Calabria oraz Pierre Kalulu, którego czeka kilkumiesięczna przerwa w grze po operacji. AC Milan, ubiegłoroczny półfinalista Ligi Mistrzów w obecnych rozgrywkach zajmuje drugie miejsce w grupie, z dużymi szansami awansu do fazy pucharowej. Wobec tylu kontuzji potrzebne jest wzmocnienie zespołu już zimą. Według włoskiego dziennika polski obrońca jest na czele listy życzeń wśród środkowych obrońców. Przypomnijmy, że przed występami w Arsenalu był on przez piłkarzem włoskiej Spezii, więc Włosi znają dobrze możliwości Polaka.

