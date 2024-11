„Super Express”: - Jak ocenia pan grę Liverpoolu w tym sezonie?

Jerzy Dudek: - Menedżer Arne Slot stworzył dobry zespół, który rozumie się na boisku. Myślę, że mało osób spodziewało się, że tak szybko poukłada te klocki w The Reds. Wiadomo, że ciężko jest wskoczyć w buty Juergena Kloppa. Ale jak widać bardzo dobrze ogarnął temat, a zespół pod jego wodzą jest zmobilizowany. Na koniec sezonu okaże się, czy stworzył potwora. Jeszcze za wcześnie na składanie takich deklaracji. Jednak w tym momencie wygląda to naprawdę bardzo dobrze.

- Co według pana odmienił Holender?

- Zmiana mentalności u Slota spowodowała to, że odkrył w zespole bardzo duże rezerwy. Pod nieobecność Alissona Beckera dobrze spisuje się bramkarz Caoimhín Kelleher, który miał kilka wyśmienitych interwencji w ostatnich meczach. To pokazuje, że jednak ta obrona nie jest do końca szczelna. Irlandczyk stawał na wysokości zdania i dlatego ten odbiór jest taki, że gra zespołu jest perfekcyjna w każdej fazie.

- W Liverpoolu najbardziej zachwyca Mohamed Salah. W tym momencie to największa broń The Reds?

- Miał taki przejściowy okres, ale teraz prezentuje się wyśmienicie. Wie też o co gra, bo w tle jest nowy kontrakt z Liverpoolem lub z innym klubem. Ciekawe, jak to się zakończy. Widać, że jest burzliwie. Salah pokazuje się. Jest zawsze tam, gdzie trzeba. Wykorzystuje sytuacje, jest skuteczny i robi przewagę. Strzela dużo goli, ale cały Liverpool gra dobrze. Siłą jest zespołowość. Środek bardzo dobrze radzi sobie pod presją. Drużyna dużo biega, stosuje wysoki pressing. Właśnie tak chce grać trener Slot i to bardzo dobrze wychodzi. Najbardziej podoba mi się gra pomocników. Ryan Gravenberch osiągnął szczyt formy. Trener Slot świetnie rozpoznaje jakość zawodników i ich przydatność do poszczególnych meczów i faz.

- Czy tak rozpędzony Liverpool poradzi sobie z Realem?

- W takich meczach nie ma faworyta. Oba zespoły są w bardzo dobrej formie. Jeden błąd może decydować o tym, kto wygra to spotkanie. Real pomału odzyskuje blask. To będzie idealna konfrontacja. Liverpool gra wysokim pressingiem. Można powiedzieć, że podobnie jak Barcelona. Dlatego to będzie ciekawa potyczka. Trener Slot bardzo uczula podopiecznych, bo Real ma w swoich szeregach dużo gwiazd i indywidualności. Oni lubią błyszczeć w takich meczach. Pamiętam, że Anfield Road był szczęśliwy dla Królewskich.

- Czy Kylian Mbappe już się zadomowił w Realu?

- Widać, że Mbappe bardzo się stara. Mam wrażenie, że dał się chyba złapać na największą liczbę spalonych. Wygląda to zaskakująco. Czy odzyskuje blask? W każdym meczu zawodnik tej klasy musi potwierdzać formę i przydatność. Może jego aklimatyzacja przebiega trochę dłużej, ale będzie jeszcze dużo radości z jego gry w Realu.

- Czy Francuz - pod nieobecność Viniciusa - zaskoczy obronę Liverpoolu?

- Na pewno będzie miał więcej swobody. Ciężko jest zabłysnąć w zespole, w którym jest dużo indywidualności. Każdy chce błyszczeć, a tych najlepszych jest trochę za dużo. Trener Carlo Ancelotti mówił, że być może będą rotacje w składzie. Wtedy okaże się, czy Mbappe lepiej czuje się na skrzydle niż w środku ataku. Ale ta ilość spalonych w jego przypadku jest niesamowita. Jednak wystarczy lekka korekta i rywale będą mieli z nim trudno nawet na środku ataku. Real ma świetną ławkę rezerwowych i to też będzie decydować w tych trudnych meczach. Tak było w poprzednich sezonach, gdy Królewscy wygrywali w LaLiga czy Lidze Mistrzów. Jeśli Real chce się liczyć w tym sezonie, to musi umiejętnie korzystać z rezerwowych i stosować rotację, która wydaje się nieunikniona.

