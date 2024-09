Kacper Urbański zadebiutuje w Lidze Mistrzów? Padły słowa o nowym rozdaniu, co na to trener Bologny?

Artur Wichniarek o sytuacji Liverpoolu, to będzie kluczowe. Zdradził, jak Juergen Klopp podchodzi do nowego menedżera The Reds

Skorupski zapracował na szacunek

Po sezonie w ekipie Bologny doszło do dużych zmian. Odszedł trener Thiago Motta, a jego miejsce zajął Vincento Italiano. Jak na razie początek w Serie A nie jest zachwycający. Po czterech kolejkach ma tylko trzy punkty, nie wygrała żadnego meczu. Punkt z Como (2:2) wyrwała w ostatniej chwili. Teraz poprzeczka idzie w górę, bo Bologna zagra w Lidze Mistrzów z Szachtarem Donieck. O ile Łukasz Skorupski może być pewym miejsca w bramce, to Kacper Urbański nie może być tego pewny. W ostatnim spotkaniu był rezerowym. Czy nowy szkoleniowiec w końcu postawi na niego? - O dyspozycję Skorupskiego jestem spokojny - powiedział nam niedawno Piotr Czachowski, ekspert od ligi włoskiej. - Udowodnił, co potrafi, zarówno w kadrze, jak i w Bolonii, gdzie przez lata zapracował na szacunek. Teraz będzie miał jeszcze okazję sprawdzić się w Lidze Mistrzów, choć w tych rozgrywkach sukcesu jego drużynie nie wróżę - dodał.

Piotr Zieliński przebije się do składu Interu? Piotr Czachowski o sytuacji gwiazdy reprezentacji Polski [ROZMOWA SE]

Italiano przekona się do Urbańskiego?

Były kadrowicz na myśli ma ten nienajlepszy początek sezonu w wykonaniu Bologny. - Przecieram oczy ze zdumienia - mówi nam Czachowski. - W lidze ciągle ten zespół jest bez zwycięstwa. Może zmieni się to po starciu z Szachtarem. Trener Italiano musi coś zmienić. Liczę na to, że w końcu szansę dostanie u niego Urbański. Może Włoch zrozumie i przekona się do naszego kadrowicza. Po prostu musi coś zmienić. Nie może sie bać. Taki mecz w Lidze Mistrzów to dobra okazja na nowe rozdanie - przekonuje najlepszy polski piłkarz w 1991 roku.

Robert Lewandowski zapisał się w historii Barcelony. Legendy futobolu za polską gwiazdą, co za dorobek!

