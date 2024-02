Kopenhaga - City TV TRANSMISJA NA ŻYWO. Liga Mistrzów Kopenhaga - Manchester STREAM LIVE ONLINE mecz FC Kopenhaga - Manchester City GDZIE OGLĄDAĆ dzisiaj 13.02

Kopenhaga - Manchester City TV TRANSMISJA NA ŻYWO gdzie oglądać mecz Kopenhaga - City

13 lutego to pierwszy dzień fazy pucharowej tej edycji Ligi Mistrzów. Z 32 drużyn, które wzięły udział w fazie grupowej, w grze o najbardziej prestiżowe trofeum w klubowej piłce nożnej zostało już tylko 16. Wśród nich dość niespodziewanie jest FC Kopenhaga Kamila Grabary, która w decydującej rundzie kwalifikacji okazała się nieznacznie lepsza od Rakowa Częstochowa. Mistrz Danii poradził sobie później w trudnej grupie z Bayernem Monachium, Manchesterem United i Galatasaray. Poprzeczka nie poszła jednak w dół, bo już w 1/8 finału LM Kopenhaga zmierzy się z obrońcą tytułu - Manchesterem City. Dla Grabary będzie to najprawdopodobniej kolejny wielki sprawdzian, w którym będzie mógł wykazać się swoimi umiejętnościami.

Kopenhaga - Manchester STREAM LIVE ONLINE Liga Mistrzów Kopenhaga - City na żywo w Internecie dzisiaj 13.02

Manchester City ponownie jest głównym faworytem do zwycięstwa w LM, więc przed Kopenhagą zadanie najtrudniejsze z możliwych. "The Citizens" po średnim początku sezonu są teraz na fali 10 zwycięstw z rzędu, która zaczęła się od Klubowych Mistrzostw Świata. Jednak nawet gdy piłkarze Pepa Guardioli notowali pojedyncze wpadki, nie przydarzyło im się to w fazie grupowej LM. W niej wygrali wszystkie 6 meczów z RB Lipsk, Young Boys i Crveną Zvezdą. Ostatnie tygodnie City wykorzystało też do poprawienia sytuacji w Premier League, gdzie wróciło na sam szczyt i powalczy o kolejne mistrzostwo Anglii. Na razie zwycięzcy ostatniej LM muszą jednak sprostać wyzwaniu w Kopenhadze.

Mecz FC Kopenhaga - Manchester City w 1/8 finału Ligi Mistrzów odbędzie się we wtorek, 13 lutego, o godzinie 21:00. TRANSMISJA w TV na kanale Polsat Sport Premium 1. STREAM LIVE ONLINE będzie dostępny w płatnej usłudze Polsat Box Go. Jest to pierwszy mecz tej rywalizacji, a rewanż odbędzie się za kilka tygodni w Manchesterze.