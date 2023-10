Królewscy zdobędą Neapol? Wtorkowy hit na horyzoncie!

Kursy TOTALbet: SSC Napoli – Real Madryt

Pomimo niedawnej, prestiżowej porażki w derbach Madrytu z Atletico (1:3), piłkarze Realu początek sezonu zdecydowanie mogą zaliczyć do udanych. Gra podopiecznych Carlo Ancelottiego być może nie rzuca na kolana, ale wicemistrzom Hiszpanii zdecydowanie nie można odmówić wyrachowania, a także stalowych nerwów. Królewscy kilkukrotnie byli już bowiem bliscy zgubienia punktów, ale za każdym razem udało im się rzutem na taśmę wyrywać wygrane. Tak było choćby w ligowym starciu z Getafe oraz meczu Ligi Mistrzów przeciwko Unionowi Berlin, gdzie w doliczonym czasie gry triumf zapewniał madrytczykom Jude Bellingham. Anglik rewelacyjnie wprowadził się zresztą do nowego klubu, notując 7 goli i 2 asysty w 8 meczach we wszystkich rozgrywkach i przewodząc dzięki temu w klasyfikacji strzelców hiszpańskiej La Liga. Warto odnotować także dobry start doświadczonego snajpera Joselu, który już czterokrotnie w bieżących rozgrywkach pokonywał golkiperów rywali. Z drugiej strony fanów Realu martwić może słaba postawa Brazylijczyków – Rodrygo oraz Viniciusa. Ten drugi zapewne będzie potrzebował nieco czasu na dojście do pełni formy po przebytym urazie, w przypadku tego pierwszego takiego wytłumaczenia już natomiast nie ma. W obliczu wtorkowego, wyjazdowego spotkania przeciwko SSC Napoli wydaje się, że indywidualny błysk któregoś z tych zawodników może być na wagę złota. Zdaniem TOTALbet obaj gracze faktycznie mogą okazać się decydujący, wg legalnego polskiego bukmachera kurs na trafienie Viniego wynosi bowiem 3.05, Rodrygo – 3.10. Wyżej w tym zestawieniu znajdują się jedynie snajper neapolitańczyków Victor Osimhen (2.24) oraz wspomniany Joselu (2.90). W kontekście całego meczu minimalnym faworytem będą natomiast goście z Madrytu.

i Autor: TOTALbet

Obecni mistrzowie Włoch rozgrywek 2023/2024 nie rozpoczęli natomiast z takim impetem, z jakim nadawali ton w poprzednim sezonie, ale mimo to trudno stwierdzić, że rozczarowują. Zespół spod Wezuwiusza dokonał latem roszady na stanowisku trenera, gdzie Luciano Spalettiego zastąpił Rudi Garcia. Choć francuski szkoleniowiec ma nieco inne spojrzenie na futbol niż jego poprzednik, zawodnicy zdają się dość płynnie przyswajać jego pomysły. Dotychczasowy bilans Partenopei w rodzimej lidze to cztery zwycięstwa, dwa remisy i jedna porażka, co daje im aktualnie trzecią pozycję – za plecami jedynie dwóch klubów z Mediolanu. Sobotnia, wyjazdowa wygrana nad świetnie spisującym się do tej pory Lecce (4:0) świadczyć może natomiast, że neapolitańczycy wchodzą powoli na wyższe obroty. Czy udowodnią to już w najbliższy wtorek podczas domowego starcia Ligi Mistrzów z Realem Madryt? Niewykluczone, zdaniem TOTALbet szanse na zwycięstwo są bowiem bardzo wyrównane. Kurs na triumf gospodarzy legalny polski bukmacher ustalił bowiem na poziomie 2.69, w przypadku gości z Półwyspu Iberyjskiego jest to z kolei 2.57. Niewątpliwie polscy kibice wyczekiwać będą kolejnego dobrego meczu w wykonaniu Piotra Zielińskiego. Polak notuje naprawdę niezłe tygodnie, mając już w swoim dorobku dwa gole oraz trzy asysty we wszystkich rozgrywkach. Choć kurs na zdobycie przez niego bramki przeciwko Realowi Madryt jest zachęcający i wynosi 4.80, 29-latek jest w tym zestawieniu daleko. Dość powiedzieć, że w opinii TOTALbet większe szanse na trafienie do siatki ma aż trzynastu innych zawodników!

Wybrane kursy TOTALbet

Wynik meczu:

Napoli – 2.69 remis – 3.75 Real – 2.57

Podwójna szansa:

1X – 1.49 12 – 1.29 X2 – 1.48

Napoli strzeli gola:

tak – 1.24 nie – 3.75

Real strzeli gola:

tak – 1.24 nie – 3.80

Strzelec gola:

Victor Osimhen (Napoli) – 2.24

Joselu (Real) – 2.90

Vinicius Jr (Real) – 3.05

Rodrygo (Real) – 3.10

Giovanni Simeone (Napoli) – 3.37

Jude Bellingham (Real) – 3.42

