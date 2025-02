i Autor: AP PHOTO/THIBAULT CAMUS Vinicius Jr

Liga Mistrzów 2024/25

Manchester City – Real Madryt RELACJA na żywo. Pojedynek gigantów w barażach o 1/8 finału Ligi Mistrzów!

Liga Mistrzów zmieniła format i już mamy ciekawe rozstrzygnięcia. Pewne gry w 1/8 finału są już takie kluby jak Lille czy Aston Villa, a Real Madryt i Manchester City zmierzą się dopiero w barażach o prawo do gry w 1/8 finału. Oczywiście, zespoły te same są sobie winne, ponieważ prezentowały się co najwyżej średnio w fazie ligowej i przez to muszą już teraz mierzyć się z innym gigantem.