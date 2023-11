Mbappe poprowadzi PSG do awansu? Paryżanie są żądni rewanżu na Newcastle

Kursy TOTALbet: Paris Saint-Germain – Newcastle United

Dla Paris Saint-Germain trwająca faza grupowa Ligi Mistrzów ma jak do tej pory słodko-gorzki smak. Zespół dowodzony przez Luisa Enrique ma bowiem dwa oblicza – domowe oraz wyjazdowe. To pierwsze jest doprawdy znakomite – mistrzowie Francji na Parc des Princes bez najmniejszych problemów uporali się zarówno z Borussią Dortmund (2:0), jak i z Milanem (3:0). Są to natomiast jedyne punkty zdobyte przez paryżan w obecnej edycji, w delegacjach spisują się oni bowiem fatalnie, przegrywając zarówno z Milanem (1:2), jak i z Newcastle United (1:4). Bolesna była zwłaszcza porażka przeciwko Srokom, która – dodajmy – była w pełni zasłużona. Już w najbliższy wtorek nadarza się jednak znakomita okazja do rewanżu, który odbędzie się w stolicy Francji. Bezsprzecznym faworytem tej rywalizacji wydaje się być PSG, które – jak już zostało wspomniane – przed własną publicznością było jak do tej pory bezbłędne. Dodając do tego plagę kontuzji w zespole rywala, zupełnie nie dziwi, że kurs na triumf gospodarzy TOTALbet ustalił na poziomie 1.64. W przypadku goście jest to 5.20, a więc ich potencjalny triumf należałoby rozpatrywać w kategoriach potężnej niespodzianki.

Kursy TOTALbet: AC Milan – Borussia Dortmund

Dość nieoczekiwanie liderem grupy F po czterech kolejkach jest Borussia Dortmund. Podopieczni Edina Terzicia na inaugurację dość wyraźnie ulegli na wyjeździe Paris Saint-Germain, ale potem było już zdecydowanie lepiej. Wicemistrzowie Niemiec bezbramkowo zremisowali bowiem u siebie z Milanem, a następnie odnieśli dwa zwycięstwa nad Newcastle United – 1:0 na St. James’ Park i 2:0 na Signal-Iduna Park. Takie rezultaty sprawiły, że na dwie serie gier przed końcem fazy grupowej dortmundczycy mają w dorobku 7 punktów i są na dobrej drodze do wywalczenia awansu do 1/8 finału. Cel ten mogą zrealizować już w najbliższym tygodniu, ale warunkiem jest pokonanie na San Siro Milanu, co z pewnością nie będzie zadaniem łatwym. Tym bardziej, że mediolańczycy w minionej kolejce odnieśli pierwsze zwycięstwo, pokonując przed własną publicznością PSG (2:1). Drużyna z Półwyspu Apenińskiego ma zresztą zaledwie dwa „oczka” mniej od najbliższego rywala i nietrudno wywnioskować, że w przypadku wygranej wyprzedzi Borussię w tabeli. Czy jest to jednak realny scenariusz? Zdaniem TOTALbet – jak najbardziej. Legalny polski bukmacher za każdą złotówkę postawioną na zwycięstwo gospodarzy płaci bowiem 2.03 zł. Analogiczny zarobek w przypadku wygranej gości z Niemiec wynosi z kolei 3.70 zł.

