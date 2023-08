Moment prawdy dla Rakowa. Częstochowianie wyeliminują zmorę polskich klubów?

To on miał wpływ na transfer Leo Messiego do Ameryki. Legenda MLS o przenosinach mistrza świata

Do pewnego momentu pierwszy mecz drugiej fazy kwalifikacji Ligi Mistrzów pomiędzy Rakowem Częstochowa a Karabachem Agdam układał się dla mistrzów Polski fantastycznie. Pierwsza odsłona zakończyła się co prawda bezbramkowym remisem, ale po zmianie stron częstochowianie znaleźli się na dwubramkowym prowadzeniu. Najpierw po ogromnym zamieszaniu w polu karnym piłkę do własnej siatki skierował defensor gospodarz, a następnie rezultat podwyższył strzałem głową Fabian Piasecki. Przy obu tych bramkarz nie popisał się golkiper Karabachu, ale z pewnością nie było to nasze zmartwienie. Niestety, taki rezultat nie utrzymał się zbyt długo. Po zaledwie 4 minutach i dublecie Redona Xhixhy mieliśmy bowiem remis. To naturalnie sprawiło, że goście z Azerbejdżanu poczuli krew i to oni w końcowej fazie meczu byli aktywniejsi. Drużyna prowadzona przez Dawida Szwargę przetrzymała jednak ten opór, a w samej końcówce wyszarpała zwycięstwo! Stało się tak dzięki fenomenalnej bramce zdobytej przez debiutującego w barwach Rakowa Sonny’ego Kittela. Były reprezentant niemieckiej młodzieżówki popisał się pięknym uderzeniem zza pola karnego, po którym Shahrudin Mahammadaliyev mógł co najwyżej zapłakać. Rozgrywane w Częstochowie starcie zakończyło się zatem wygraną gospodarzy 3:2, co przed rewanżem stawia ich w nieco lepszej sytuacji. W Azerbejdżanie nikomu nie gra się jednak łatwo, co doskonale odzwierciedlają również kursy przygotowane z okazji tego meczu przez TOTALbet. W opinii legalnego polskiego bukmachera faworytem będą bowiem zawodnicy Karabachu, których zwycięstwo „wyceniono” na 1.98. Dla porównania – w przypadku wygranej Rakowa jest to 3.65.

O tym, jak trudno gra się na wyjeździe przeciwko Karabachowi przekonał się przed rokiem Lech Poznań. Zespół ze stolicy Wielkopolski trafił na azerską drużynę już w pierwszej rundzie kwalifikacji Ligi Mistrzów i na mecz wyjazdowy także udawał się z minimalną zaliczką, po zwycięstwie przed własną publicznością 1:0. Co więcej, rewanż rozpoczął się dla poznaniaków w sposób wymarzony, po upływie zaledwie kilkudziesięciu sekund objęli bowiem prowadzenie po trafieniu Kristoffera Velde. Potem było już jednak zdecydowanie gorzej – gospodarze jeszcze przed przerwą strzelili dwa gole, po zmianie stron kontynuowali natomiast dzieło zniszczenia. Ostatecznie skończyło się na pięciu golach i dość wstydliwym blamażu ówczesnych mistrzów Polski. Warto przy tym pamiętać, że jeszcze w pierwszej części gry arbiter prowadzące te zawody podjął kontrowersyjną decyzję o niepodyktowaniu rzutu karnego dla Lecha. To nie zmienia jednak faktu, że zawodnicy Karabachu pokazali się wówczas z bardzo dobrej strony i zasłużenie wywalczyli awans do kolejnej rundy kwalifikacji. Wciąż otwarta pozostaje z kolei kwestia, czy Raków będzie w stanie uniknąć w najbliższą środę podobnych błędów? Zdaniem TOTALbet – tak. Co prawda w opinii legalnego polskiego bukmachera faworytem meczu rewanżowego będą Azerowie, w kontekście zwycięstwa w całym dwumeczu wyżej stoją natomiast akcje częstochowian. Kurs na taki rozwój wypadków wynosi w TOTALbet 1.47, w przypadku awansu Karabachu jest to z kolei 2.49.

Wybrane kursy TOTALbet

Wynik meczu:

Karabach – 1.98 remis – 3.30 Raków – 3.65

Podwójna szansa:

1X – 1.26 12 – 1.30 X2 – 1.67

Awans:

Karabach – 2.49 Raków – 1.47

Sposób awansu:

Karabach w regulaminowym czasie – 3.60

Karabach w dogrywce – 10.00

Karabach w rzutach karnych – 12.00

Raków w regulaminowym czasie – 1.65

Raków w dogrywce – 17.00

Raków w rzutach karnych – 12.00

Total – suma goli w meczu:

poniżej 0.5 – 6.80 powyżej 0.5 – 1.07

poniżej 1.5 – 2.75 powyżej 1.5 – 1.39

poniżej 2.5 – 1.59 powyżej 2.5 – 2.21

poniżej 3.5 – 1.21 powyżej 3.5 – 4.00

poniżej 4.5 – 1.06 powyżej 4.5 – 7.40

poniżej 5.5 – 1.01 powyżej 5.5 – 11.00

